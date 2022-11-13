وزير الأوقاف: فلسفة الوزارة قائمة على تبني منهج التجديد في إطار الحفاظ على الثوابت

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن الشعار الجديد يلخص فلسفة وزارة الأوقاف القائمة على تبني منهج التجديد في إطار الحفاظ على ثوابت الشرع الشريف، واعتمادنا الراسخ على كتاب الله (عز وجل) وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

فلسفة وزارة الأوقاف

وتابع وزير الأوقاف في بيانه فلسفة الشعار الجديد، نؤمن بأهمية إعمال العقل في فهم صحيح النص، وإحلال طرق الفهم والتفكير محل آليات الحفظ والتلقين، والعمل على ترسيخ أسس تسامح الأديان والحضارات وفقه العيش المشترك، مع العناية ببيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى.

كما يتضمن الشعار الجديد بحسب وزير الأوقاف، حرص الوزارة على تنمية مال الوقف وجميع الموارد الذاتية للوزارة، وعلى جعل النماء خطًا ثابتًا في رؤيتها ورسالتها، سواء في دعوتها إليه أم في تطبيقاتها له من خلال دور هيئة الأوقاف المصرية وجهود الوزارة في خدمة المجتمع.

ويعمل بالشعار الجديد للأوقاف منذ تاريخ أمس 12/ 11/ 2022م في جميع مكاتبات الوزارة الرسمية.