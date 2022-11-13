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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

زيارة إنسانية.. طلاب طب سوهاج يدخلون البهجة والسرور على نزلاء دار المسنين بالمحافظة

صدى البلد

نظّمت إدارة رعاية الشباب بكلية الطب البشري بجامعة سوهاج زيارة إنسانية لكبار السن المقيمين في الجمعية العامة لدار المسنين بالمحافظة، صرح بذلك الدكتور مصطفي عبدالخالق رئيس الجامعة وقال ان ذلك يأتي في إطار حرص الجامعة على تفعيل دورها المجتمعي وتشجيع أبنائها الطلاب على الشراكة المجتمعية والأعمال التطوعية، والتي تعزز القيم الإنسانية والشعور بالمسؤولية في نفوسهم.

وقال الدكتور مجدي امين القاضي عميد الكلية ان الكلية تحرص علي تنظيم هذه الزيارات الاجتماعية التي تترك أثرا جميلاً في نفوس كبار السن وتمنحهم الفرح والسعادة، حيث شارك بالزيارة عدد من الطلاب بالفرق المختلفة، وقاموا بقضاء وقت ممتع مع نزلاء الدار وسط جو عائلي مليء بالألفة والوئام.

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وأضاف ان الطلاب نفذوا العديد من الأنشطة الترفيهية لنزلاء الدار، وفي نهاية فاعليات الزيارة قام الطلاب بتوزيع الهدايا عليهم.

وأوضحت إيمان الفولي مدير ادارة رعاية الشباب بالكلية ان ذلك النشاط ياتي ضمن خطة الإدارة الخاصة بالنشاط الاجتماعي لإدخال البهجة والسرور علي نزلاء الدار، حيث تم تبادل الحديث معهم، ومجالستهم والتعرف على أحوالهم والاحتفاء بهم، كما ابدي المسنين ايضاً فرحتهم بتلك الزيارة، ورغبتهم في تكرارها مرة آخري.

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