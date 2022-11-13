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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس قاتل شقيقه في سوهاج 4 أيام على ذمة التحقيقات

صدى البلد

أمرت النيابة العامة بحبس عامل ، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ إثر قتله شقيقه  بالأعيرة النارية؛ إثر خلافات مالية قائمة فيما بينهما، دائرة مركز شرطة سوهاج.

وكان قد تبلغ لضباط مركز شرطة سوهاج من الأهالي دائرة المركز، بالعثور على جثة مُزارع في منتصف العقد الرابع من العُمر، أمام منزله مُسجاة على الأرض، وبها أثار دماء وإصابات ظاهرية.

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تفاصيل الواقعة

 تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود إشارة من إدارة النجدة مفادها ورود بلاغًا إلى خط النجدة، من الأهالي بدائرة المركز، مفاده العثور على جثة مُزارع ثلاثيني مُسجاة أمام منزله.

وبالإنتقال والفحص تبين وجود جثة المدعو (سليمان ح س- 34 سنة- مزارع- ويقيم بذات الناحية)، مُسجاة أمام منزله بذات الناحية، وبمناظرتها تبين أنه يرتدي كامل ملابسه وتبين إصابته بطلقتين ناريتين بالظهر والقدم اليُمنى.

وأثبتت التحريات حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه وشقيقه المدعو (محمد ح س ا- 37 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية)؛ بسبب اعتياد المجني عليه التعدي على والدته وطلب مبالغ مالية منها، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها المجني عليه على شقيقه بالضرب، فـ أطلق الأخير أعيرة من سلاح ناري كان بحوزته؛ ما نتج عنه إصابته التي أودت بحياته.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أخميم المركزي، وتم ضبط المتهم والسلاح المُستخدم عبارة عن بندقية آلية و3 طلقات من ذات العيار، بإرشاده، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب سالف الذِكر.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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