بدأ بحلم تحكيم دولي بديلًا للحرب.. تعرف على تاريخ نشأة مجلس البرلمان الدولي

من المنتظر أن يعقد اليوم الأحد 13 نوفمبر، الاتحاد البرلماني الدولي، الاجتماع البرلماني العالمي على هامش أعمال الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لـتغير المُناخ COP 27، بمشاركة واسعة من وفود برلمانية من أكثر من 60 دولة، فضلا عن المنظمات البرلمانية الدولية والإقليمية.

وارتبطت نشأة البرلمان الدولي بفكرة نشر السلام في العالم، وإيجاد آلية تحكيم دولى بين الدول، بحيث تكون بديلاً للحروب التي كانت منتشرة في نهاية القرن الـ19، ولذا سعى مؤسسان البرلمان أن تكون أول مهامه هي نشر السلام، ونرصد هنا تاريخ نشأة هذا المجلس.

اتحاد للبرلمانات الدول ذات السيادة

والاتحاد البرلماني الدولي هو منظمة دولية أنشئت في عام 1889م على يد كل من فريدريك باس (فرنسا) وويليام راندال كريمر(بريطانيا)، وذلك بهدف أن تكون المنظمة الدولية لبرلمانات الدول ذات السيادة، وذلك خلال حقبة لم يتوفّر فيها سبيل لعمل الحكومات والبرلمانات وأعضائها معًا على صعيد دولي.

وقام هذان الرجلان بتأسيس رابطة تضم العديد من أعضاء البرلمانات عبر العالم، والتي تحولت بعد ذلك إلى منظمة عالمية مزدهرة كما هي اليوم، وكان القاسم المشترك بينهما إيمانهما القوي في حل النزاعات الدولية من خلال السبل السلمية، وهو ما أهلهما لاستحق كل منهما جائزة نوبل للسلام عن جدارة – هذا بالإضافة إلى ست شخصيات أخرى من أعضاء الاتحاد البرلماني الدولي حصلت على نفس الجائزة.

وُلِد كريمر في إنجلترا في بيئة يسودها الفقر، حيث عمل في البداية كنجّار ورئيسًا لاتحاد العاملين في المهنة وذلك قبل أن يصبح عضو برلمان في عام 1885. أما باسي، فقد جاء من عائلة فرنسية ثرية وذات نفوذ، وكان رجل اقتصاد له ثقله. وقد عمل كل منهما بمعزل عن الآخر كلٌ في بلده سعيًا لدعم فكرة التحكيم بين الدول، وذلك قبل أن ينضم كل منهما إلى الآخر على الرغم من الحواجز الاجتماعية والقومية التي فصلت بينهما.

الاجتماع التاريخي الأول

في البداية قام باسي بدعوة كريمر ذاكرا أنه إذا ما جاء بستة أعضاء فقط من البرلمان فسيكون الأمر رائعًا، وبالفعل انعقد هذا اللقاء التاريخي في فندق جراند هوتيل بباريس يوم 31 أكتوبر 1988.

ومنذ البداية كان الاتحاد البرلماني الدولي يصارع من أجل قضية نزع السلاح وإنشاء أنظمة عدالة دولية، وفي هذا اللقاء حضر تسعة أعضاء برلمانيين بريطانيين وانضموا إلى 25 من نظرائهم الفرنسيين، وافتتح باسي إجراءات هذا الاجتماع وتم انتخابه رئيسا، بينما احتل كريمر وسير جورج كامبيل نوابا للرئيس.

بذرة التحكيم الدولى وإنشاء محكمة العدل

وتعد فكرة انشاء المجلس هي بذرة وجود هيئة للتحكيم الدولى، وهو ما مهد لنشأة محكمة العدل الدولية في وقت لاحق، بعد انشاء مجلس الأمم المتحدة، حيث انتهى الاجتماع الأول، إلى أن نسبة نجاح توقيع اتفاقية تحكيم بين فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية كانت أعلى بكثير من توقيع اتفاقية مماثلة بين بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك نظرا للخلافات القائمة بشأن إيرلندا وكندا.

وبشكل حاسم، قرر الحاضرون في ذلك الاجتماع دعوة أعضاء برلمانات من أنحاء العالم ممن يناصرون قضية التحكيم، فاتحين الباب ولأول مرة من أجل مؤتمرات أكثر جدية، وبالفعل تم تشكيل لجنة من أجل تنظيم مؤتمر في باريس انعقد يومي 29 و30 يونيو 1889، والذي تصادف أن جاء في نفس وقت انعقاد المعرض الدولي في باريس.

جنيف مقر رئيسي للمجلس

وبهذا ولد المؤتمر البرلماني الدولي بشكل رسمي يوم 30 يونيو 1889، والذي لقب بعد ذلك بالاتحاد البرلماني الدولي.

وبعد ثلاث سنوات، حددت المجموعة المقر الرئيسي لها (المكتب البرلماني الدولي) في مدينة بيرن بسويسرا حيث تولى ألبيرت جوبات (الذي فاز بجائزة نوبل للسلام للمرة الثانية) منصب الأمين العام بشكل طوعي حتى عام 1909.

وكان كريمر هو من بدأ بالإجراءات التي أضحى على إثرها كريستيان لانج أول أمين عام بأجر عن الفترة من عام 1909 إلى 1932، وتمكنت المنظمة من وضع قدمها على أرض مالية أكثر استقرارًا على يد أندرو كارنيجي.

أجهزة الاتحاد البرلماني الدولي

وتتكون الآن أجهزة الاتحاد البرلماني الدولي من الجمعية ومجلس الإدارة واللجنة التنفيذية والأمانة، ويجتمع الاتحاد البرلماني الدولي في الجمعية مرتين في السنة.

· الجمعية .. تجتمع مرتين في السنة، وتتكون الجمعية من برلمانيين يعينهم أعضاء الاتحاد كمندوبين، وتساعد أعمالها اللجان الدائمة التي يحدد مجلس الإدارة عددها واختصاصاتها، وتعد اللجان الدائمة عادة تقارير ومشروعات قرارات للجمعية.

· لجنة السلام والأمن الدولي .. توفر لجنة السلام والأمن الدولي للبرلمانات الأعضاء لديها الإطار السياسي للعمل الفعال بشأن التهديدات العالمية

· لجنة التنمية المستدامة والمالية والتجارة .. تعمل لجنة التنمية المستدامة والمالية والتجارة على تحسين حياة ورفاهية مواطني العالم وكوكب الأرض.

· لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان .. تعمل لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان على تعزيز الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان لجميع أفراد المجتمع.

· لجنة شؤون الأمم المتحدة .. تربط لجنة شؤون الأمم المتحدة البرلمانات بأنشطة الأمم المتحدة وأهدافها.

أما فيما يخص مجلس الإدارة للبرلمان الدولي، فهو ينعقد عادة دورتين كل سنة، ويتألف من ثلاثة ممثلين من كل عضو في الاتحاد، وتستمر مدة ولاية عضو مجلس الإدارة من جمعية إلى أخرى ويجب أن يكون جميع أعضاء مجلس الإدارة أعضاء في البرلمان، وينتخب مجلس الإدارة رئيس الاتحاد البرلماني الدولي لفترة ثلاث سنوات، وينتخب أعضاء اللجنة التنفيذية ويعين الأمين العام للاتحاد، ويتبع مجلس الإدارة تلك اللجان والهيئات

· لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين

· لجنة شؤون الشرق الأوسط

· مجموعة الميسرين لقبرص

· لجنة تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني

· الفريق الاستشاري المعني بالصحة

· منتدى النساء البرلمانيات

· منتدى البرلمانيين الشباب