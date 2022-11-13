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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد.. لحظة إنقاذ راكب من أسفل عجلات قطار في الهند

شاهد.. لحظة إنقاذ
شاهد.. لحظة إنقاذ راكب من أسفل عجلات قطار في الهند

في مشهد حقيقي يجسد، تمكن ضباط في قوة حماية السكك الحديدية (RPF) من إنقاذ رجل سقط بين المحطة والقطار المتحرك.

تظهر لقطات كاميرات المراقبة في المحطة الهندية أنه بمجرد انزلاق الرجل وسقوطه في الفجوة بين المحطة والقضبان، تجمع المارة حوله وحاولوا مساعدته.

لاحظ ضابطان في قوة حماية السكك الحديدية الهندية ما حدث للرجل، وبدون تفكير سارعوا لإنقاذه وأخرجوه إلى بر الأمان في غضون ثوانٍ.

تكريم الضباط

نشرت السكك الحديدية الهندية عبر حسابها RPF India على موقع تويتر تقول: "قصة أخرى للشجاعة! تجاهل الضباط سلامتهم الخاصة، وتجاوزوا نداء الواجب لسحب أحد الركاب إلى المحطة بعدما علق في الفجوة بينها وبين القطار في محطة كويمباتور".

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشجاعة الضباط في إنقاذ الرجل بسرعة قبل أن يدهسه القطار.

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