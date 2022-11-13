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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

ما بين الانخفاض والارتفاع.. ما أسعار البيض والدواجن في الأسواق؟

صدى البلد

تذبذبت أسعار الدواجن والبيض كثيرًا خلال الأشهر القليلة الماضية، فارتفع سعرها لأعلى مستوى في إحدى الفترات، ثم بدأت في الانخفاض والتذبذب، حتى أعلنت وزارة الزراعة طرحها بمنافذها في القاهرة والمحافظات بأسعار مخفضة عن الأسواق تخفيفًا للعبء على المواطنين.

بين الأسعار الرسمية، وأسعار البيع التي يستخدمها بعض التجار الجشعين مستغلين الأزمة، قررت وزارة الزراعة تخفيف العبء على المواطنين بطرح الدواجن من خلال منافذها بأسعار مخفضة عن الأسعار بنسبه تتراوح من 20 لـ 30%، خاصة وأن أسعار الدواجن استقرت اليوم الأحد عند أعلى مستوى لها منذ أكثر من أسبوعين.

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الكرتونة انخفضت 26 جنيها.. تراجع أسعار البيض في الأسواق| التفاصيل الكاملة

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ما بين بلوغ أعلى نسبة ارتفاع لأسعار الدواجن، وطرحها في منافذ وزارة الزراعة يتسائل الجميع عن أسعارها بعد الإفراج عن مستلزمات الأعلاف، وأسعار البيض التي تذبذبت كثيرًا في الأونة الأخيرة… 

انخفاض سعر كرتونة البيض

وشهدت أسعار كرتونة البيض خلال الأيام القليلة الماضية، انخفاضا ملحوظ بعد أن وصل سعرها إلى 95 جنيه في بعض المناطق، فعاد وانخفض سعرها مرة أخرى بمقدار وصل 26 جنيهًا، حتى تراوحت سعر الكرتونة للمستهلك من 68 إلى 75 جنيهًا، وفي المزرعة بلغ سعرها حوالي 50 جنيهًا.

كما عملت وزارة الزراعة على توفير بيض المائدة بجميع منافذ الوزارة البالغ عددها 243 منفذًا ثابتًا، و30 منفذًا متحركًا بجميع المحافظات، بأسعار 68 جنيهًا لكرتونة البيض الأبيض، و70 جنيها لكرتونة البيض الأحمر، حرصًا من الوزارة على خفض الأسعار وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة.

أسباب انخفاض سعر كرتونة البيض في الأسواق 

وأرجع النائب عادل ناصر رئيس الغرفة التجارية في الجيزة، في تصريحات تليفزيونية، أسباب تراجع البيض في الفترة الحالية، إلى عدة أسباب هي: 

  • نقص الطلب رغم توافر المعروض، ما أدى لانخفاض ملحوظ في أسعار البيض في الأسواق
  • الافراجات البنكية التي تمت عن الأعلاف مؤخرًا، ما أدى إلى انخفاض أسعار الدواجن
  • توافر بيض الكتاكيت بشكل كبير
  • طرح البيض بكميات كبيرة وأسعار منخفضة في المنافذ الحكومية ما خلق حالة من التنافسية
  • انخفاض طفيف بأسعار الدواجن والكتاكيت

أسعار الدواجن اليوم في الأسواق

تراوحت أسعار الأوراك في الأسواق اليوم ما بين 42 و 44 جنيهًا للكيلو، بينما استقرت أسعار الأجنحه عند 28 جنيه للكيلو، ووصل سعر البانية إلى 100 جنيه للكيلو.

تراوحت أسعار الدواجن الأمهات البيضاء ما بين 30 و 35 جنيه للكيلو، بينما سجل طبق الكبد والقوانص 30 جنيهًا، والأرانب 82 جنيه للكيلو، في حين استقر سعر الشيش طاووق عند 89 جنيهًا.

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