عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الكرتونة انخفضت 26 جنيها.. تراجع أسعار البيض في الأسواق| التفاصيل الكاملة

انخفاض أسعار البيض
انخفاض أسعار البيض في الأسواق

 شهدت أسعار البيض الأحمر والأبيض خلال الأشهر القليلة الماضية تذبذب في الأسعار، حتى ارتفعت بصورة كبيرة غير مسبوقة، مسببة حالة من الضيق والاسيتاء لدى الكثير من المواطنين.

يعتبر البيض بأنواعه المختلفة “الأبيض، الأحمر، البلدي”، من الوجبات الأساسية في البيوت المصرية، فلا غنى عنه خاصة للأطفال الصغار، إلا أن ارتفاع أسعاره في الأونة الأخيرة سبب حالة من الاستياء، إلا انها شهدت انخفاض مرة أخرى في الفترة الحالية.

txt

أبكت الملايين.. ما سبب وفاة رانيا قاسم عروس الإسكندرية؟

txt

قبل رحيله بأيام.. قصة شاب تنبأ بطريقة وفاته في الغربية

انخفاض اسعار كروته البيض

حالة من الصدمة أصابت الكثير من المواطنين المستهلكين بعد أن وصل سعر كروته البيض 95 جنيه في بعض المناطق، إلا أن سعرها عاد مرة أخرى وانخفض حتى تراوح سعر الكرتونه من 68 إلى 75 جنيهًا.

شهدت أسعار البيض الأبيض والأحمر، اليوم الجمعة، انخفاضًا ملحوظًا وذلك بحسب الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، حيث أعلن الإتحاد في بيان له أن سعر طبق البيض الأبيض بلغ 68.75، والأحمر 70.75، والبلدي 70.75 جنيه.

كما عملت وزارة الزراعة على توفير بيض المائدة بجميع منافذ الوزارة البالغ عددها 243 منفذًا ثابتًا، و 30 منفذًا متحركًا بجميع المحافظات، بأسعار 68 جنيهًا لكرتونة البيض الأبيض، و70 جنيها لكرتونة البيض الأحمر، حرصًا من الوزارة على خفض الأسعار وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة.

حجم انتاج الدواجن في مصر 

يصل إجمالي حجم انتاج القطاع التجاري من الدواجن في مصر ما يقرب من 1.4 مليار طائر، بينما يبلغ إنتاج القطاع الريفي حوالي 320 مليون دجاجة، كما تنتج مصر حوالي 14 مليار من بيض المائدة سنويًا.

أسباب انخفاض أسعار البيض بالأسواق

كشف النائب عادل ناصر، رئيس الغرفة التجارية في الجيزة، في تصريحات تليفزيونية، عن أسباب تراجع أسعار البيض في الفترة الحالية، مرجعًا الأسباب إلى: 

  • نقص الطلب رغم توافر المعروض، ما أدى لانخفاض ملحوظ في أسعار البيض في الأسواق
  • الافراجات البنكية التي تمت عن الأعلاف مؤخرًا، ما أدى إلى انخفاض أسعار الدواجن
  • توافر بيض الكتاكيت بشكل كبير
  • طرح البيض بكميات كبيرة وأسعار منخفضة في المنافذ الحكومية ما خلق حالة من التنافسية
  • انخفاض طفيف بأسعار الدواجن والكتاكيت.
انخفاض اسعار كروته البيض انتاج الدواجن في مصر أسباب انخفاض أسعار البيض أسعار البيض الأحمر اسعار البيض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يهبط بقوة لأول مرة منذ شهور عالميا| وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

عرض الجمعة 11/11.. آيفون XS Max جديد بـ 3600 جنيه فقط

وجّه 6 رسائل مهمة لمصر | قرار رسمي لـ بايدن من شرم الشيخ

اعرف عقوبة الهارب محمد علي لتحريضه على التظاهر والفوضى

علاجه في قطر أو ألمانيا | فرج عامر : إصابة مدافع الأهلي

اشتري دلوقتي الجرام يبدأ من 815 جنيها .. مفاجأة قوية في أسعار الذهب الآن

دعا للتظاهر ونام.. معتز مطر يختفي من على تويتر وهجوم جماهيري عليه

3 ملايين دولار .. مهاجم جديد يدخل على رادار الأهلي

ترشيحاتنا

رئيسة مجلس النواب الأمريكي: علاقتنا مع مصر تاريخية

الملا: دور منتدى غاز شرق المتوسط يحظى بتقدير عالمي خاصة وقت الأزمات

وزيرة الهجرة لـ صدى البلد: خطة للاستفادة من أبحاث المصريين بالخارج للوصول إلى صفر انبعاثات

5 مليارات دولار | دولة عربية تتحرّك لشراء ليفربول أمام ملياردير شهير

كلوب يكشف سر إقامة معسكر ليفربول في دبي

بايدن: مصر تلعب دورا أساسيا في مواجهة التحديات العالمية وتجمعنا شراكة قوية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفيديو جديد.. ابنة عمرو دياب تظهر بفستان أعلى الركبة| شاهد

من غير ما تحس.. 9 أطعمة شائعة ترفع ضغط الدم

بالأسود.. مايان السيد تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

جمبسوت جريء وملفت... مي عمر تثير ضجة بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

مفاجأة والد حسام حبيب لابنه في برنامج مع غادة عادل | فيديو جراف

أكاذيب الإخوان لا تنتهي.. تضليل وكذب الجماعة على مواقع التواصل الاجتماعي

القضاء على بؤرة إرهابية في ختام فعاليات التدريب المصري الأردني العقبة 7

وفد الإمارات بـCop27.. حور أهلي تتحدث عن تفاصيل المشاريع المناخية لدولتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. سارة الغراب

مكافحة التغير المناخي.. نحو مقاربة دستورية

د. رهام سلامة

ملتقى البحرين دعوة للتعارف ونبذ الصراع

د. صفوت عمارة

مصر بلد الأمن والاستقرار

عبد المعطى أحمد

6 إجراءات لإنقاذ كوكبنا

محمود جلال

دور الملكية الفكرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

نهال علام

شرم الشيخ

د. ماريان جرجس

من شرم الشيخ.. تستغيث الأرض !

نسرين حجاج

التصحر والجفاف.. أزمات تواجه مؤتمر المناخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ