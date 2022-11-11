الكرتونة انخفضت 26 جنيها.. تراجع أسعار البيض في الأسواق| التفاصيل الكاملة

شهدت أسعار البيض الأحمر والأبيض خلال الأشهر القليلة الماضية تذبذب في الأسعار، حتى ارتفعت بصورة كبيرة غير مسبوقة، مسببة حالة من الضيق والاسيتاء لدى الكثير من المواطنين.

يعتبر البيض بأنواعه المختلفة “الأبيض، الأحمر، البلدي”، من الوجبات الأساسية في البيوت المصرية، فلا غنى عنه خاصة للأطفال الصغار، إلا أن ارتفاع أسعاره في الأونة الأخيرة سبب حالة من الاستياء، إلا انها شهدت انخفاض مرة أخرى في الفترة الحالية.

انخفاض اسعار كروته البيض

حالة من الصدمة أصابت الكثير من المواطنين المستهلكين بعد أن وصل سعر كروته البيض 95 جنيه في بعض المناطق، إلا أن سعرها عاد مرة أخرى وانخفض حتى تراوح سعر الكرتونه من 68 إلى 75 جنيهًا.

شهدت أسعار البيض الأبيض والأحمر، اليوم الجمعة، انخفاضًا ملحوظًا وذلك بحسب الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، حيث أعلن الإتحاد في بيان له أن سعر طبق البيض الأبيض بلغ 68.75، والأحمر 70.75، والبلدي 70.75 جنيه.

كما عملت وزارة الزراعة على توفير بيض المائدة بجميع منافذ الوزارة البالغ عددها 243 منفذًا ثابتًا، و 30 منفذًا متحركًا بجميع المحافظات، بأسعار 68 جنيهًا لكرتونة البيض الأبيض، و70 جنيها لكرتونة البيض الأحمر، حرصًا من الوزارة على خفض الأسعار وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة.

حجم انتاج الدواجن في مصر

يصل إجمالي حجم انتاج القطاع التجاري من الدواجن في مصر ما يقرب من 1.4 مليار طائر، بينما يبلغ إنتاج القطاع الريفي حوالي 320 مليون دجاجة، كما تنتج مصر حوالي 14 مليار من بيض المائدة سنويًا.

أسباب انخفاض أسعار البيض بالأسواق

كشف النائب عادل ناصر، رئيس الغرفة التجارية في الجيزة، في تصريحات تليفزيونية، عن أسباب تراجع أسعار البيض في الفترة الحالية، مرجعًا الأسباب إلى: