علماء الأوقاف: بناء الأوطان وحمايتها من أهم مقاصد الأديان

شهدت مجالس الإفتاء بالمساجد الكبرى التابعة لوزارة الأوقاف إقبالًا متميزًا، حيث واصل العلماء والأئمة المتميزون والواعظات المتميزات رسالتهم في الفتوى بالمساجد الكبرى بعد صلاة المغرب.

بناء الأوطان وحمايتها من أهم مقاصد الأديان

وأكد علماء الأوقاف أن بناء الأوطان وحمايتها من أهم مقاصد الأديان، محذرين من الانسياق خلف مواقع الجماعات الإرهابية التي تعمل على نشر الأكاذيب والافتراءات وبث الشائعات قصد إثارة الفوضى.

وشدد علماء الأوقاف، أنه علينا جميعًا التصدي بكل قوة للعناصر الإرهابية المجرمة المخربة، وأن نكشف كذبهم وافتراءهم وزيغهم وزيفهم وضلالهم، وألا نسمح للمفسدين بالنيل من وطننا أو أمننا واستقرارنا، وأن نعمل بكل ما أوتينا من قوة على مواصلة مسيرة البناء والتعمير، فديننا فن صناعة الحياة لا صناعة الموت، ودين البناء والتعمير لا الإفساد ولا التخريب.

يأتي ذلك في إطار الدور الريادي التي تقوم به وزارة الأوقاف المصرية في نشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وخاصة فيما يتعلق بالفقه والفتوى.

