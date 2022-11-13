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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الإعدام لمتهم بقتل طفل والتخلص من جثته بمياه ترعة في الشرقية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

صدقت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار ضياء الدين محمد أبو الوفا علي قرارها بالإعدام شنقا للمتهم بقتل الطفل "أحمد يوسف" والتخلص من جثته بمياه ترعة طاروط دائرة مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية.

 وكانت هيئة المحكمة قد أحالت المتهم فى الجلسة الماضية لفضيلة مفتى الديار المصرية لاستطلاع الرأى الشرعى فى إعدامه، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.

 

تعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى الأحرار التعليمي، بوصول "أحمد يوسف" 10 سنوات مقيم قرية طاروط دائرة مركز الزقازيق، جثة هامدة، إثر حادث غرق بمياه ترعة طاروط، وإحتمالية وجود شبهة جنائية فى الوفاة وتم التحفظ على الجثة بمشرحة  المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وبالإنتقال والفحص تبين أن الطفل يتيم الأب وهو الابن الوحيد لأسرته واختفى يوم الواقعة، بعد أن خرج للهو  بالشارع، وعندما شعرت الأم بتغيبة قامو بالبحث عنه وتحرير محضر بعد ساعات من اختفائه وبعد ساعات عثر مجموعة شباب القريه على جثمانه بمياه ترعة طاروط جثة هامدة.

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وأفادت التحريات أن كاميرات المراقبة وثقت أخر مشاهده للطفل يستقل دراجة هوائية أمام شاب فى العشرينات من قرية كفر جمعة، وبتتبع خط السير تبين عودة الشاب بدون الطفل، وتم العثور علي الطفل جثة هامدة به آثار إصابة بالرأس، وتم إنتشال الجثمان ونقله إلى مشرحة مستشفى الأحرار.

 

فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم باستدراج الطفل والتعدى عليه والتخلص منه بمياه ترعة طاروط، وتم تحرير محضر بالواقعة بالعرض علي النيابة قررت احالته محبوسا الي محكمة جنايات الزقازيق والتي أصدرت حكمها المتقدم.

محافظة الشرقية الزقازيق الأجهزة الامنية جنايات الزقازيق الإعدام المحكمة

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