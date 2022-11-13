بتكلفة 1.2 مليون جنيه.. محافظ الوادي الجديد يفتتح أعمال تطوير "القومسيون الطبي" بالخارجة

افتتح اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، أعمال تطوير ورفع كفاءة مقر المجلس الطبي العام (القومسيون الطبي) بمستشفى الخارجة التخصصي، يرافقه المهندس مجدي الطماوي سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والأستاذ جهاد متولي رئيس المركز.

حيثُ بلغت تكلفة أعمال التطوير ١.٢ مليون جنيه شملت تجهيز غرف الكشف والفحص، والمعمل الطبي، ومكاتب خدمات المواطنين. وشدّد المحافظ على تحري الدقة في إنهاء الإجراءات الخاصة بالمواطنين وتقديم الخدمات الطبية بالجودة اللائقة والمستوى المطلوب.

وفي سياقٍ متصل اطمأنّ الزملوط على سير العمل بالعيادات التابعة للتأمين الصحي، مُوجهًا بالتنسيق بين مديرية الشئون الصحية بالمحافظة وإدارة التأمين لتوفير الأجهزة المطلوبة وتقديم الدعم اللازم.