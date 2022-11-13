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أستاذ مناخ بجامعة الزقازيق: إفريقيا الأكثر تضررا من الانبعاثات الكربونية| فيديو

الدكتور علي قطب أستاذ
الدكتور علي قطب أستاذ المناخ بجامعة الزقازيق

أكد الدكتور علي قطب أستاذ المناخ بجامعة الزقازيق، أن هناك إعصارا ضرب فليبين، وقتل 160 مواطنا، مضيفاً أن قضايا المناخ أخطر من الحروب، والأعاصير ناتجة عن التغيرات المناخية، وازدياد نشاط الأعاصير يؤدي إلى الدمار وهدم البنية التحتية.

 

أهمية تدوير المناخ


وأضاف علي قطب خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن إفريقيا من القارات الأكثر تضرراً من الانبعاثات الكربونية، مؤكداً أن تدوير المخلفات الصلبة والسائلة والغازية، أمر هام للغاية للمحافظة على البيئة نظيفة.

 

وأشار أستاذ المناخ بجامعة الزقازيق إلى، أن الدولة المصرية بذلت جهدا كبيرا لتنظيم مؤتمر المناخ، بالإضافة إلى تنفيذ مصر للعديد من المشروعات الخضراء، له أهمية كبيرة في عرض هذه المشروعات على الوفود المتواجدة في مؤتمر المناخ.

 

 

 

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