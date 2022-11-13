أهم حاجة الثقة.. مليونير يبحث عن زوجة بعد فوزه باليانصيب

اليانصيب هو لعبة حظ، فالبعض يربح ثروة من المال والبعض الآخر لا يحصل حتى على فلس واحد، حيث يبدأ بعض الفائزين بمطاردة أحلامهم بينما يختار البعض التبرع، ولكن هناك شاب ألماني يبحث الآن عن زوجة بعد فوزه في يانصيب ضخم.

فاز شاب ألماني يدعى «كورسات يلدريم» من دورتموند في ألمانيا، في يانصيب بقيمة 10 ملايين يورو في سبتمبر الماضي.

وبعد أن أنفق جزءًا كبيرًا على السيارات والساعات الفاخرة، يبحث الآن عن زوجة مناسبة يمكنها الانضمام إليه في الرحلات وإنفاق الأموال معه وبدء حياة جديدة.

رحلة البحث عن زوجة

في محادثة مع مراسلي صحيفة بيلد الألمانية، تحدث كورسات عن فوزه الكبير وطلب منهم الإشارة إلى أنه "أعزب" ويبحث عن زوجة مناسبة.

وأضاف للصحيفة: "أريد فقط أن أقع في الحب، أنا أبحث عن امرأة تحب السفر ومستعدة لتكوين أسرة معي".

وأوضح أن الفتاة التي يريد الزواج منها يمكن أن تكون بيضاء أو داكنة لا يهم، ما يهم أكثر هو أن زوجته يحتاج للثقة بها مهما حدث.

بعد فوزه في اليانصيب، ترك كورسات البالغ من العمر 41 عامًا وظيفته في مصنع للصلب وبدأ في إنفاق الأموال على أنواع الأشياء التي لطالما أراد شرائها مثل سيارة فيراري فخمة وغيرها الكثير التي يشاركها كثيرًا على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة به.