بنى سويف.. فريق بحثي من ذوى الاحتياجات يتوصل لأول تطبيق عن التوحد

توصل فريق بحثي من طلاب خريجي كلية علوم ذوي الإحتياجات الخاصة جامعة بني سويف من التوصل الي أول تطبيق في العالم لإضطراب التوحد .

“صدي البلد” التقي برديس علي عبدالله محمود خريجة كلية علوم لذوي الاحتياجات الخاصة وهي احدي باحثات فريق تفرد في وضع أول تطبيق الكتروني علي مستوي العالم حيث قام فريق مختص في اضطراب التوحد خريجي الدفعه الاولي من كليه العلوم ذوي الاحتياجات الخاصه بعمل هذا التطبيق المتفرد .

تقول" برديس" انا وفريق العمل توصلنا الي تطبيق يعد الاول من نوعه علي مستوي العالم في مجال ذوي الاحتياجات الخاصه وقد تم تطبيقه وتحميله في اكثر من 50 دوله عربيه واجنبيه حول العالم حيث يختص محتوي التطبيق بفئه اطفال اضطراب التوحد من كافه الجهات.

وأضافت أنه من المعروف علميا أن التوحد هو اضطراب عصبي يؤثر في النمو، ويحدث في مرحلة مبكرة من الطفولة، ويستمر طوال فترة الحياة. كما يؤثر في كيفية تصرف الشخص وتفاعله مع الآخرين ويؤثر أيضا في تواصله وتعلمه وهو اضطراب سببه غير معروف حتى الآن، وهناك بحوث تقترح أن العوامل البيئية والجينية لها دور مهم.

وأشارت إلي أنه وبالرغم من اختلاف خطورة وأعراض اضطراب التوحد من حالة إلى أخرى، إلا أن جميع اضطرابات الذاتوية تُؤثر على قدرة الطفل على الاتصال مع المحيطين به وتطوير علاقات متبادلة معهم وغالبا الأطفال المصابون بإضطراب التوحد يُعانون وبصورة شبه مؤكدة من صعوبات في ثلاثة مجالات تطورية أساسية، هي: العلاقات الاجتماعية المتبادلة، اللغة، السلوك.

وأشارت إلي أن التطبيق يشتمل علي ما يلي التعريف باضطراب التوحد ، خصائص الاطفال المصابه به ، .الاعراض الداله علي وجود اضطراب توحد لدي الطفل .كافه المشاكل التي قد تواجه اطفال اضطراب التوحد وطرق التعامل معها . الاسباب المؤديه لهذا الاضطراب ، طرق العلاج المناسبه والحديثه لاضطراب التوحد ، جميع مراكز التاهيل الموجوده بالجمهوريه بارقام التليفون والعنوان ومواعيد العمل الخاصه بكل مركز لتسهيل التوجه علي ولي الامر الي احد المراكز المختصه لتاهيل طفله ، الاجابه علي كافه الاساله الشائعه عن هذا الاضطراب وتصحيح المفاهيم الخاطئه لدي البعض ، نماذج لاشخاص قهروا اضطراب التوحد وتغلبوا عليه لبث الامل في نفس المتلقي او ولي الامر ، فيديوهات موضحه بالصوت والصوره لكل من التعريف والاسباب والاعراض والعلاج لسهوله ايصال المحتوي لفئه الاميه من المجتمع ، وجود ارقام مرفقه بالتطبيق للتواصل مع المختصين للاستشارات .

واختتمت برديس ان هناك بعض العلاجات السلوكية والاتصالية ومنها العلاجات التربوية فغالبًا ما يستجيب الأطفال المصابون باضطراب طيف التوحد جيدًا للبرامج التربوية التي تتميز بدرجة عالية من التنظيم

وكذلك العلاج الأسري فمن الممكن أن يتعلم الآباء وأفراد الأسرة الآخرون كيفية اللعب والتفاعل مع أطفالهم المضطربون بطرق تحفز المهارات الاجتماعية وتعالج المشكلات السلوكية وتعلمهم مهارات الحياة اليومية والتواصل وهناك العلاجات الأخرى. بناء على احتياجات طفلك

وأخيرا الأدوية، ومن المؤكد أن ليس هناك أي دواء في إمكانه تحسين العلامات الأساسية لاضطراب طيف التوحد، ولكن هناك أدوية معينة تساعد في السيطرة على الأعراض. فعلى سبيل المثال، قد توصف بعض الأدوية لطفلك في حال كان يعاني من فرط النشاط؛ تستخدم الأدوية المضادة للذهان أحيانًا في علاج المشكلات السلوكية الحادة.

برديس علي

برديس علي عبدالله

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