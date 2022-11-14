عاجل
توجيه الرئيس السيسي بتوطين التكنولوجيا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. يتصدر عناوين الصحف أخبار السوشيال: بوسي شلبي تعلق على إطلالة يسرا في مهرجان القاهرة.. ومحمود كهربا يؤدي مناسك العمرة روسيا تصف فكرة انضمام أوكرانيا لحلف الناتو بالجنون حدث ليلًا| ننشر صورة أحدث ضحايا حادث أتوبيس المنصورة.. تعليق ناري من رضا عبدالعال على تصريحات عبدالله السعيد.. تركيا تعلن اعتقال منفذ انفجار إسطنبول.. صندوق النقد الدولي يحذر من اندلاع حرب باردة جديدة الصحة: معظم حالات الفيروس التنفسي المخلوي لا تحتاج لعناية بالمستشفيات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بنى سويف.. فريق بحثي من ذوى الاحتياجات يتوصل لأول تطبيق عن التوحد

برديس علي
برديس علي

توصل فريق بحثي من طلاب خريجي كلية علوم ذوي الإحتياجات الخاصة  جامعة بني سويف من التوصل الي أول تطبيق في العالم  لإضطراب التوحد . 

“صدي البلد” التقي برديس علي عبدالله  محمود خريجة كلية علوم لذوي الاحتياجات الخاصة وهي احدي باحثات فريق تفرد في وضع أول تطبيق الكتروني علي مستوي العالم   حيث قام  فريق  مختص في اضطراب التوحد خريجي الدفعه الاولي من كليه العلوم ذوي الاحتياجات الخاصه بعمل هذا التطبيق المتفرد .

تقول" برديس"  انا وفريق العمل توصلنا الي  تطبيق يعد الاول من نوعه علي مستوي العالم في مجال ذوي الاحتياجات الخاصه وقد تم تطبيقه وتحميله في اكثر من 50 دوله عربيه واجنبيه حول العالم  حيث يختص محتوي التطبيق بفئه اطفال اضطراب التوحد من كافه الجهات.

وأضافت  أنه من المعروف علميا أن التوحد هو اضطراب عصبي يؤثر في النمو، ويحدث في مرحلة مبكرة من الطفولة، ويستمر طوال فترة الحياة. كما يؤثر في كيفية تصرف الشخص وتفاعله مع الآخرين ويؤثر أيضا في تواصله وتعلمه وهو اضطراب   سببه  غير معروف حتى الآن، وهناك بحوث تقترح أن العوامل البيئية والجينية لها دور مهم.

بتكليف من محافظ بني سويف.. مديرية الصحة توفر اللبن العلاجي لطفلة "مجانا"

محافظ بني سويف يتابع جهود قطاع الزراعة في ملفات توافر الأسمدة وكارت الفلاح

 

وأشارت إلي أنه وبالرغم من اختلاف خطورة وأعراض اضطراب التوحد من حالة إلى أخرى، إلا أن جميع اضطرابات الذاتوية تُؤثر على قدرة الطفل على الاتصال مع المحيطين به وتطوير علاقات متبادلة معهم وغالبا  الأطفال المصابون بإضطراب التوحد يُعانون وبصورة شبه مؤكدة من صعوبات في ثلاثة مجالات تطورية أساسية، هي: العلاقات الاجتماعية المتبادلة،  اللغة، السلوك.

 وأشارت إلي أن التطبيق يشتمل  علي ما يلي التعريف باضطراب التوحد ، خصائص الاطفال المصابه به ، .الاعراض الداله علي وجود اضطراب توحد لدي الطفل .كافه المشاكل التي قد تواجه اطفال اضطراب التوحد وطرق التعامل معها . الاسباب المؤديه لهذا الاضطراب ،   طرق العلاج المناسبه والحديثه لاضطراب التوحد ، جميع مراكز التاهيل الموجوده بالجمهوريه بارقام التليفون والعنوان ومواعيد العمل الخاصه بكل مركز لتسهيل التوجه علي ولي الامر الي احد المراكز المختصه لتاهيل طفله ،  الاجابه علي كافه الاساله الشائعه عن هذا الاضطراب وتصحيح المفاهيم الخاطئه  لدي البعض ،  نماذج لاشخاص قهروا اضطراب التوحد وتغلبوا عليه لبث الامل في نفس المتلقي او ولي الامر ، فيديوهات موضحه بالصوت والصوره  لكل من التعريف والاسباب والاعراض والعلاج لسهوله ايصال المحتوي لفئه الاميه من المجتمع ،  وجود ارقام مرفقه بالتطبيق للتواصل مع المختصين للاستشارات .

واختتمت برديس ان هناك بعض  العلاجات السلوكية والاتصالية  ومنها  العلاجات التربوية فغالبًا ما يستجيب الأطفال المصابون باضطراب طيف التوحد جيدًا للبرامج التربوية التي تتميز بدرجة عالية من التنظيم

وكذلك العلاج الأسري  فمن  الممكن أن يتعلم الآباء وأفراد الأسرة الآخرون كيفية اللعب والتفاعل مع أطفالهم  المضطربون بطرق تحفز المهارات الاجتماعية وتعالج المشكلات السلوكية وتعلمهم مهارات الحياة اليومية والتواصل وهناك العلاجات الأخرى. بناء على احتياجات طفلك

وأخيرا الأدوية، ومن المؤكد أن  ليس هناك أي دواء في إمكانه تحسين العلامات الأساسية لاضطراب طيف التوحد، ولكن هناك أدوية معينة تساعد في السيطرة على الأعراض. فعلى سبيل المثال، قد توصف بعض الأدوية لطفلك في حال كان يعاني من فرط النشاط؛ تستخدم الأدوية المضادة للذهان أحيانًا في علاج المشكلات السلوكية الحادة.

برديس علي
برديس علي
برديس علي عبدالله
برديس علي عبدالله

WhatsApp Image 2022-11-10 at 7.35.46 PM (1)
WhatsApp Image 2022-11-10 at 7.35.46 PM (1)
WhatsApp Image 2022-11-10 at 7.35.46 PM
WhatsApp Image 2022-11-10 at 7.35.46 PM
بني سويف قطاع الزراعة ذوي الاحتياجات الخاصة محافظ بني سويف جامعة بنى سويف ذوي الاحتياجات كلية العلوم صدى البلد الاحتياجات تطبيق الكتروني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عمرو أديب يسأل: الرجل لو اتجوز واحدة صغيرة بتخليه شباب على طول.. وهبة قطب تجيب

فيديو صادم.. حسين فهمي يحرج بوسي شلبي: مش هتصور معاكي بالفستان ده

صدمة قوية للجماهير.. رسميا استبعاد نجم هجوم منتخب مصر من ودية بلجيكا

تعليق ناري من رضا عبدالعال على تصريحات عبدالله السعيد ضد الأهلي

ذعر رهيب.. تعليق غير متوقع من أحمد موسى على انفجار تركيا

ضربة موجعة لمنتخب مصر أمام بلجيكا

الدولار يتراجع بشكل مفاجئ لأول مرة منذ شهور عالميا|وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

لطمة على وجه السعيد.. شبانة: تصريحاته ضد الأهلي مدفوعة الأجر والسبب واضح

موضوعات متعلقة

تشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار في بني سويف

ترشيحاتنا

في تصفيات إفريقيا.. موعد مباراة منتخب مصر للناشئين والمغرب والقناة الناقلة

مباراة تحديد المصير.. منتخب مصر للناشئين يواجه المغرب في تصفيات إفريقيا

بنى سويف.. فريق بحثي من ذوى الاحتياجات يتوصل لأول تطبيق عن التوحد

أسعار الدولار فى مصر اليوم الاثنين 14-11-2022

شاهد.. حلزونات عملاقة تجتاح غرب فنزويلا

بعد رحيله.. تفاصيل عن حياة محمد سلطان وعلاقته بزوجته فايزة أحمد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرط التعرق يمكن أن يشير إلى 5 حالات طبية طارئة احذرى يجاهلها

3 أعراض مبكرة في حلقك تشير إلى فشل القلب

ابعدي عنه .. مكمل غذائي شائع يزيد من خطر الإصابة بالسرطان

ألم العظام وترم الساق معا مؤشر للإصابة بمرض كارثي أحذر تجاهلهما

فيديو

بمناسبة مرور 25 عاماً على إفتتاحه.. تعرف على متحف النوبة بأسوان

هل تجهز شيرين لزفافها مع حسام حبيب.. وطبيب نفسي يكشف مفاجأة| فيديو

صاحبة فيديو اركبلك عدسات وحبيني أنا: شيرين رقصت العالم كله على صباعها

يدمرون مستقبلي.. لماذا هاجم عبد الله السعيد إدارة الأهلي؟.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د جمال عبد ربه

المواطن والوطن

نهال علام

مؤتمر المناخ Cop27

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "10"

إلهام أبو الفتح

أعلنوا شرم الشيخ مدينة للمناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

صفعة على وجه دعاة التخريب

كريمة أبو العينين

الغرب وحقوق الإنسان

كيرلس صبري

تحولات رقمية وملامح أقتصادية جديدة

مديحة عاشور

أنظار العالم صوب مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ