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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بورصة السيارات | ارتفاع 30 ألف جنيه في أسعار سوزوكي سويفت

سوزوكي سويفت 2022
سوزوكي سويفت 2022

ارتفعت القائمة السعرية لطرازات سوزوكي المقدمة بالسوق المصري، ومنها النسخة الشهيرة سويفت 2022، حيث قدرت نسبة الزيادة نحو 30 الف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المطروحة محليًا، من هذه السيارة والتي تنتمي لفئة الهاتشباك.

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وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري احدث أسعار السيارة سوزوكي سويفت 2022 بعد الزيادات الأخيرة.

 

تعمل سوزوكي سويفت 2022 بمحرك 1200 سي سي، مكون من 4 اسطوانات، ويستطيع ضخ قوة اجمالية قدرها 84 حصانا، مع 113 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، مدعوم بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء من 5 نقلات "جر امامي".

سوزوكي سويفت 2022 

وتقدر السرعة القصوى للسيارة سوزوكي سويفت 2022 نحو 180 كيلومتر في الساعة، بينما يمكنها الوصول لسرعة 100 كيلومتر/ساعة من نقطة السكون 0 في مدة زمنية تستغرق 12.9 ثانية، مع نسبة استهلاك للوقود تقدر بـ 6.2 لتر لكل 100 كيلومتر.

سوزوكي سويفت 2022 

وتحتوي السيارة سوزوكي سويفت 2022 على العديد من التجهيزات مثل، فرامل ABS و EBD، ووسائل حماية تتضمن منظومة الوسائد الهوائية بعدد 2 AIRBAGS امامية، ونظام الحماية من السرقات ايموبليزر، بالاضافة إلى خاصية دعم المكابح BA، وزجاج كهربائي، وقفل مركزي للابواب.

سوزوكي سويفت 2022 

وتضم السيارة سوزوكي سويفت 2022 تجهيزات اخرى ومنها، نظام الثبات الالكتروني، وشاشة عرض الوسائط المتعددة، ومقود حركة متعدد الوظائف، مع حساسات ركن خلفية، وكاميرا بالناحية الخلفية ايضا لسهولة عملية الاصطفاف.

سوزوكي سويفت 2022 

الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة سوزوكي سويفت 2022 

 

الفئة الاولى سوزوكي سويفت 2022 بسعر 349,900 جنيه.

الفئة الثانية سوزوكي سويفت 2022 بسعر 359,900 جنيه.

الفئة الثالثة سوزوكي سويفت 2022 بسعر 369,900 جنيه.

الفئة الرابعة سوزوكي سويفت 2022 بسعر 379,900 جنيه.

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