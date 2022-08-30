سعر ومواصفات سوزوكي فيتارا 2022 الرياضية .. صور

تقدم شركة سوزوكي اليابانية باقة من الطرازات المتنوعة داخل السوق المصري، بين فئة السيدان، والهاتشباك، السيارات الرياضية متعددة الاستخدام ومنها النسخة الشهيرة فيتارا موديل 2022، والتي تقدم محليًا عبر فئتين من التجهيزات، مع قيمة سعرية تبدأ من 519.900 جنيه.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري سعر ومواصفات السيارة سوزوكي فيتارا موديل 2022 في مصر

سوزوكي فيتارا موديل 2022

تحتوي السيارة سوزوكي فيتارا موديل 2022 على مرايات جانبية كهربائية، ومكيف هواء، وقفل مركزي للابواب، ونظام صوتي وترفيهي، بالاضافة إلى تجهيزات اخرى مثل، شاشة عرض الوسائط المتعددة والتي يبلغ قياسها 7 بوصة، بالاضافة إلى عجلة قيادة متعددة الوظائف، ومثبت سرعة، وحساسات ركن مدعوم بكاميرا.

سوزوكي فيتارا موديل 2022

وتستمد السيارة سوزوكي فيتارا موديل 2022 قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، ينتج 155 نيوتن/متر من عزم الدوران، وقوة قدرها 120 حصانا، بيما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع بواسطة ناقل حركة أوتوماتيكي الاداء مكون من 6 سرعات.

سوزوكي فيتارا موديل 2022

ويمكن للسيارة سوزوكي فيتارا موديل 2022 الانطلاق من نقطة السكون 0 حتى الوصول لسرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال مدة زمنية تستغرق 12.5 ثانية، بينما تأتي السيارة بجنوط رياضية قياسها 17 بوصة، مع طول كلي يقدر بـ 4175 مم، و 1775 مم للعرض، وبارتفاع يبلغ 1610 مم، بالاضافة إلى مساحة تخزين تتسع لـ 375 لتر.

سوزوكي فيتارا موديل 2022

وزودت السيارة سوزوكي فيتارا موديل 2022 بفرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، بالاضافة إلى خاصية الثبات الالكترني ESP، وخاصية متابعة ضغط الاطارات، إلى جانب تقنية النساعدة على تجاوز المرتفعات، ومنظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS.

سوزوكي فيتارا موديل 2022

الاسعار الرسمية للسيارة سوزوكي فيتارا موديل 2022 في مصر

الفئة الاولى أوتوماتيك سوزوكي فيتارا موديل 2022 محرك 1600 سي سي بقيمة قدرها 519.900 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك سوزوكي فيتارا موديل 2022 محرك 1600 سي سي بقيمة قدرها 529.900 جنيه.