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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بورصة السيارات | زيادة 25 جنيه على أسعار سوزوكي ديزاير 2022

سوزوكي ديزاير 2022
سوزوكي ديزاير 2022

ارتفعت القائمة السعرية لاصدارات شركة سوزوكي المقدمة بالسوق المصري، ومنها النسخة الشهيرة من فئة السيدان المدمجة ديزاير موديل 2022، حيث شهدت تلك النسخة زيادة سعرية قدرت بـ 25 الف جنيه، لتشمل جميع الفئات المطروحة محليًا.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة باحدث اسعار السيارة سوزوكي ديزاير 2022 بعد زيادة نوفمبر الجديدة.

سوزوكي ديزاير 2022 

الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة سوزوكي ديزاير 2022 

 

الفئة الاولى مانيوال سوزوكي ديزاير 2022 بسعر 284,900 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك سوزوكي ديزاير 2022 بسعر 324,900 جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك سوزوكي ديزاير 2022 بسعر 344,900 جنيه.

سوزوكي ديزاير 2022 

مواصفات السيارة سوزوكي ديزاير 2022 

 

تقطع السيارة سوزوكي ديزاير 2022 فترة زمنية مدتها 12.9 ثانية من نقطة الثبات 0 وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة، بينما تستهلك كمية من الوقود تقدر بـ 6.2 لتر، عندما تخوض مسافات تصل إلى 100 كيلومتر.

سوزوكي ديزاير 2022 

وتضم السيارة الفئة الاولى من السيارة سوزوكي ديزاير 2022 ناقل سرعات مانيوال خماسي النقلات، بينما تعتمد الفئة الثانية والثالثة على علبة تروس أوتوماتيكي الاداء من 4 سرعات جميعهم يعمل بتقنية الجر الامامي للعجلات.

سوزوكي ديزاير 2022 

وتحتوي السيارة سوزوكي ديزاير 2022 على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1200 سي سي، يمكنه انتاج 113 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مع قوة قدرها 85 حصانا، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 175 كيلومتر في الساعة.

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