«تعليم الوادى الجديد»: ورشة عمل موسعة لاكتشاف الطلاب الموهوبين

أعلن الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، عن تنظيم ورشة عمل موسعة لاكتشاف الطلاب الموهوبين .

جاء ذلك بمقر مركز الموهوبين والتعليم الذكي المقام بمدرسة الزهور للتعليم الأساسى بالخارجة، وبإشراف مدير عام الشئون التنفيذية، بالتعاون والتنسيق مع قطاع الثقافة وإدارة الخارجة التعليمية وإدارة الموهوبين والتعلم الذكى.

أوضح وكيل التعليم بالمحافظة أن الورشة استهدفت طلاب المدارس المختلفة بهدف اكتشاف وتشجيع الموهوبين، وصقل وتنمية مهاراتهم، فضلا عن تنمية الجوانب الإبداعية لهم.

وتضمنت الورشة التعرف على الخطوط العريضة للرسم الصحيح وتنسيق الألوان، الشعر وكيفية الكتابة والإلقاء، جلسة ثقافية نقاشية عن الفيتامينات والغذاء الصحى وطرق الوقاية من الأمراض .

ووجه الدكتور جمال بضرورة العمل الدائم والمتواصل لتهيئة البيئة المناسبة للارتقاء بالطلاب الموهوبين فى شتى المجالات بجميع الإدارات التعليمية وتقديم الدعم اللازم لهم لرعايتهم وتنمية ما لديهم من أفكار وابتكارات.