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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سفيرة طلائع الجمهورية

عقب مشاركتها في تحدي القراءة العربي.. محافظ الوادي الجديد يستقبل الطفلة دانة

جانب من الاستقبال
جانب من الاستقبال

استقبل اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، اليوم، الطالبة دانة محمد جلال سفيرة طلائع الجمهورية الحاصلة على المركز الخامس على مستوى الجمهورية بمسابقة تحدي القراءة العربي، عقب مشاركتها بمسابقة تحدي القراءة العربي في موسمه السادس بدولة الإمارات العربية المُتحدة ممثلة لجمهورية مصر العربية.

وأعرب المحافظ عن تقديره لموهبتها وتمثيلها المُشرف لبلدها طوال مراحل المسابقة، ووصولها للتصفيات النهائية على مستوى الوطن العربي، متمنيًا لها دوام التوفيق والتميز. 

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من جانب آخر، أعلن اللواء الدكتور محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، عن استعداد المحافظة لاستضافة وتنظيم مؤتمر قومي عن السياحة العلاجية نهاية شهر نوفمبر الجاري. 

وأكد الزملوط، أن المحافظة وجهت دعوات لمتخصصين وخبراء في مجال السياحة خاصة السياحة العلاجية للترويج عن مقومات المحافظة السياحية في مجال السياحة العلاجية والاستشفائية.

ولفت المحافظ، إلى أن المحافظة حاليا تستقبل وفودا سياحية في الموسم الشتوي من داخل وخارج الجمهورية في ظل ما تمتلكه الوادي الجديد من مقومات سياحية متنوعة سواء ثقافية أو علاجية واستشفائية أو سياحة السفاري والتأمل.

 

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