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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المنيا: طرح كميات إضافية من الأرز بسعر 15.5 للمعبأ و5. 12 للسائب

طرح كميات اضافية
طرح كميات اضافية من الارز بالمنيا

أعلنت محافظة المنيا طرح كميات اضافية من الأرز  بأسواق مصر وأسواق الاتحاد بمدينة المنيا بدءا من غدا الاثنين بسعر 15,50 للكيلو المعبأ و12,50 للكيلو السائب وبالشركة المصرية بمركز بني مزار في اطار تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا لمتابعة وضبط الأسواق ومواجهة الاحتكار ومصادرة كافة الكميات المحتكرة في المخازن واعادة بيعها للمواطنين بالأسعار المناسبة ذلك عقب الجولة الميدانية التي أجراها الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ بمركز بني مزار وأسفرت عن ضبط ومصادرة الكثير من الكميات المحتكرة في المخازن

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وأكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، علي الاستمرار في تنفيذ الحملات التموينية على الأسواق والمخابز وأماكن بيع السلع والمواد الغذائية والتموينية بجميع المراكز، وذلك ضمن جهود المحافظة لمتابعة الحالة العامة للأسواق وضبط السلع، وتنفيذاً لتكليفات رئاسة مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية، للاطمئنان على توافر السلع الأساسية وضبط أسعار السلع والمواد الغذائية داخل مراكز وقري المحافظة، والقضاء على الاحتكار.


وناشدت محافظة المنيا، جميع المواطنين، بالإبلاغ عن عدم توافر السلع أو ارتفاع أسعارها، من خلال التواصل مع غرفة العمليات وهى الخط الساخن 114، غرفة العمليات الرئيسية 2320001 و 2342200 بالإضافة إلى بوابة الشكاوى الحكومية16528 .

ويمكن إرسال الشكاوى إلى جهاز حماية المستهلك، وهي الخط الساخن 19588 من أي خط أرضي لتقديم الشكاوى أو الاستفسار، وعبر خدمة «الواتس أب»، على الرقم 01577779999  وعبر الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع الفيس بوك، إلى جانب إمكانية إرسال الشكوى إلكترونيا عبر الموقع الرسمي لجهاز حماية المستهلك، ومن خلال تطبيق المحمول الخاص بجهاز حماية المستهلك، وعلى رقم الفاكس 0233055753.

حماية المستهلك مجلس الوزراء المنيا الحملات التموينية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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