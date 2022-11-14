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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

البحوث الفلكية تنظم ندوة للحديث عن مسابقة لتسمية الكواكب الخارجية.. اليوم

الكواكب
الكواكب

ينظم المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيفية، اليوم، محاضرة عامة عن مسابقة لتسمية الكواكب الخارجية، وتقام المحاضرة بمقر المعهد بمرصد حلوان ودعا المعهد جميع المهتمين والراغبين في حضور الندوة العلمية.

وتقام الندوة يوم الاثنين الموافق 14 نوفمبر 2022 فى تمام الساعة السابعة مساء، واوضح المعهد ان الندوة سوف يتم اتاحتها على الزووم حتي يتمكن جميع الراغبيين في الحضور والاستماع إلي الندوة.

وعلي الراغبين فى الحضور الندوة الدخول من خلال الرابط التالي: 
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/82802530943...
Meeting ID: 828 0253 0943
Passcode: 623308

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وكان قد أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيفية، عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن مشاركة المعهد في تسمية أحد الكواكب نجمه الأم في الفضاء، ويمكن للجميع اختيار اسم لذلك الكوكب عن طريق إرساله عبر هذا الرابط: https://www.nriag.sci.eg/name-exo-worlds/

وأوضح المعهد عبر صفحته الرسمية، أنه بالتعاون اللجنة الوطنية لعلوم الفلك والفضاء  ولجان الفلك للتعليم والتوعية والتواصل بالاتحاد الدولى الفلكى، فسوف يتم الاشتراك فى مبادرة الاتحاد الدولى الفلكى لتسمية 20 نظام نجمى خارج  المجموعة الشمسي ) كوكب من الكواكب الخارجية  ونجمه الأم )  بأسماء لها  مردود تاريخى أو ثقافى أو علمى  مصرى .

ويشارك  المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية فى تنظيم المسابقة بمصر لاقتراح أسماء لكوكب ونجمه الام له مردود تاريخى وثقافى أو علمى خاص بمجتمعنا بمصر وقد تم طرح استمارة للجميع من خلال الرابط  
https://www.nriag.sci.eg/name-exo-worlds/
يمكنكم جميعا  ملئها واعادة  ارساله  على الإميل التالى
[email protected]

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