وفد من جامعة تكساس يزور كلية الهندسة في جامعة بدر.. شاهد

أعلن الدكتور عارف سليمان، عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا بجامعة بدر فى القاهرة "BUC"، أن إدارة الكلية استقبلت الدكتور جيف سامونز المدير التنفيذى المعاون من جامعة "Texas A&M University" والتى تُعد من أكبر الجامعات البحثية فى "مجال الطاقة الجديدة والمتجددة" على مستوى العالم، بامتلاكها معامل بأحدث التقنيات سواء فى "مجال الطاقة الشمسية ومجال طاقة الرياح"، وعلماء وباحثين بالإضافة إلى مشاريع بحثية ممولة، لافتاً أن الزيارة كانت برعاية الدكتور فوزى تركى رئيس الجامعة.

أضاف عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا بجامعة بدر فى القاهرة "BUC"، أنه حضر اللقاء الدكتور إبراهيم القلا نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود فهمى الصبحى نائب رئيس الجامعة للبحوث، وناقشا التعاون بين جامعة بدر فى القاهرة وجامعة تكساس فى مجالات أخرى بجانب مجالات التعاون فى المجالات الهندسية، وذلك فيما يعود بالنفع على الجامعة وطلابها.

أوضح الدكتور عارف سليمان، أنه تم عرض لجميع برامج وأقسام الكلية والتى تمت معادلتها لمدة خمسة سنوات، وشرح إمكانيات الكلية "المادية، والبشرية" من معامل وورش وبنيه تحتية متميزة وخدمات للمجتمع وعرض إمكانيات التعاون فى بعض المجالات الخاصة بالتعليم الأكاديمى والبحثى بمجالات "الطاقة الجديدة والمتجددة".. مشيراً أن الكلية عقدت (9) اتفاقيات دولية ومحلية مع كبرى الجامعات المتخصصة فى العلوم الهندسية والتكنولوجية، وأن الجامعة هى أول جامعة تحصل على إعتماد الهيئة الأمريكية "IAAAs".

أفاد عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا بجامعة بدر فى القاهرة "BUC"، أن "الدكتور محمود أبوبكر" من قسم الطاقة الجديدة والمتجددة بالكلية، قام بعمل عرض تقرير سريع لبعض مجالات التعاون.. كاشفاً أن ما تم فى زيارة وفد جامعة "Texas A&M University"، مناقشة عمل إتفاقية تعاون فى الآتى: "تدريب الطلاب أثناء الفصل الدراسى الصيفى، دراسة بعض المقررات فى جامعة "Texas A&M University"، والتعاون فى مجال البحث".

نوه الدكتور عارف سليمان، أنه يمكن لـ"جامعة بدر فى القاهرة" الإستفادة من الإتفاقية على النحو التالى:

• الإستفادة من فرص الشراكة والتعاون مع جامعة "Texas A&M University".

• المشاركة بالإبتكارات والبحوث الحالية وتحديداً فى هذا المجال من الطاقة المتجددة.

• ربط المشاركين المصريين بولاية تكساس مع شبكة أعضاء هيئة التدريس الموجودة فى إتحاد التعليم بولاية "تكساس" بعد ذلك.

• تبادل الخبرات والزيارات بين الجامعتين.

أشار عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا بجامعة بدر فى القاهرة "BUC"، أن إدارة الجامعة بدأت بعمل تعاون مع إتحاد جامعات تكساس متمثل فى جامعة "Texas A&M University" بمشروع لـ"الطاقة الجديدة والمتجددة" فى شهر "يوليو" الماضى لعام (2022) الجارى، تحت إشراف الدكتور عمرو الإتربى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا وشئون البيئة والتعاون الدولى، بالتنسيق من الدكتورة شهر زاد غازى عمدية كلية التمريض بالجامعة، وذلك عن طريق تبادل الزيارات وتم بالفعل التعاون وسافر "الدكتور محمود أبوبكر" المدرس بكلية الهندسة بجامعة بدر بالقاهرة لجامعة "Texas A&M University" فى الولايات المتحدة الأمريكية، بجانب زيارة أربعة جامعات هناك.

الجدير بالذكر، أنه شارك فى المناقشات خلال الزيارة الدكتور محمد ثروت وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، بعض رؤساء الأقسام، عدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والطلاب.

أسباب زيارة وفد جامعة تكساس لكلية الهندسة فى جامعة بدر.. بالصور (2)

أسباب زيارة وفد جامعة تكساس لكلية الهندسة فى جامعة بدر.. بالصور (3)

أسباب زيارة وفد جامعة تكساس لكلية الهندسة فى جامعة بدر.. بالصور (4)