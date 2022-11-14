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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحدث معه.. مبادرة في بني سويف لتثقيف الرجال والشباب المقبلين على الزواج

نائب محافظ بني سويف
نائب محافظ بني سويف

شهد بلال حبش نائب محافظ بني سويف، اللقاء التعريفي الذي نظمته وحدة السكان بالمحافظة، ضمن الإعداد والتجهيز للبدء في تنفيذ مبادرة "تحدث معه"، والتي تستهدف تثقيف وتعريف الرجال والشباب من مختلف الأعمار والمراحل التعليمية وخاصة المقبلين على الزواج والمتزوجين حديثا، باعتبارهم فئة مهمة لتدريبهم وتعريفهم على كيفية اتخاذ القرارات الرشيدة بشأن الأسرة للمحافظة عليها وتنميتها واستقرارها.

وأكد  نائب المحافظ ،على أهمية الإعداد الجيد والتخطيط للمبادرة على مستوى المحافظة، وذلك وفقا لاحتياجات كل مركز ووحدة قروية والعمل الجاد من قبل جميع القائمين علي التنفيذ لاجتذاب الفئات المستهدفة لتغير المفاهيم الخاطئة حول القضايا المطروحة من خلال المبادرة التي تعمل على تمكين الفئات المستهدفة من الرجال من خلال تقديم المعلومات لرفع الوعي بالأمور الحياتية في العديد من الموضوعات منها: القضية السكانية وتنظيم الأسرة، أضرار وخطورة زواج القاصرات، مواجهة الإدمان والتدخين، القيم الحياتية والإنجابية الصحيحة، اختيار شريك الحياة والتفاهم الأسرى، تربية الأطفال، قيمة العمل المواطنة والانتماء، الحقوق والواجبات.

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واستعرض قرني عبد الحليم رئيس وحدة السكان، منهجية وخطة العمل في المبادرة التي يتم تنفيذها تحت رعاية وبدعم من المحافظ د. محمد هاني غنيم ومن خلال وحدة السكان بالمحافظة وبالتعاون مع الوحدة المركزية بوزارة التنمية المحلية، عن طريق وحدات السكان ومنسقيها والشباب المتطوع بالتنسيق مع الجهات التنفيذية بالمحافظة والمجتمع المدنى والخاص والجامعات الإقليمية لتقديم برامج توعوية وخدميه وفقا لاحتياجات رجال وشباب المحافظة، موضحا أن وحدة السكان ستتولى مسئولية رصد الاحتياجات وتحديد المشكلات والمخاطر التى يتعرض لها الرجال ودراسة الأسباب مع الجهات الشريكة والشباب ومنسقى المسئولية المجتمعية التابعين لوحدات السكان ووضع الحلول وتنفيذ الأنشطة، بجانب المتابعة الميدانية للتنفيذ وإعداد تقارير دورية لتقييم مستوى الأداء.

حضر اللقاء التعريفي: قرني عبد الحليم رئيس وحدة السكان ومدير إدارة الإحصاءات بالمحافظة، الدكتور عبد الرحمن نصر وكيل وزارة الأوقاف، نرمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة، معتز عبد الرءوف رئيس فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومديري بعض الأدارات ومسؤولي الجهات الشريكة ومنسقي وحدات السكان بالمراكز والمدن.

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