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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ختام فعاليات معرض الكتاب بمركز الشيخ زايد بجامعة الأزهر

معرض الكتاب الثاني
معرض الكتاب الثاني لخريجي الأزهر

اختتمت اليوم، فعاليات معرض الكتاب الثاني الذي أقامته المنظمة العالمية لخريجي الأزهر؛ بالتعاون مع وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بمقر مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها بجامعة الأزهر بمدينة نصر.

معرض الكتاب الثاني لخريجي الأزهر

شهد المعرض إقبالا كثيفاً من الطلاب والطالبات من مختلف الجنسيات، نظراً لتنوع الإصدارات، حيث ضم المعرض مجموعة من الكتب التي تناقش القضايا المعاصرة المتداولة على الساحة الفكرية، كالإصدارات الخاصة بالفكر الوسطى وتفنيد الأفكار المتطرفة وبيان ضلالات الجماعات الإرهابية، فضلا عن إصدارات خاصة بتجديد الخطاب الديني، ومخاطر الإلحاد وسبل مواجهته، إلى جانب إصدارات الفقه في الإسلام ومقاصد الشريعة وتطبيقها على الواقع المعاش وتحقيقها في إطار الشرع الحنيف، وغيرها من الإصدارات المميزة.

وأشاد الطلاب بالتنظيم، وبتنوع الكتب المختلفة في شتى المجالات العلمية، والتي جاءت بعدة لغات مختلفة، إضافة إلى التخفيضات الكبيرة والتي وصلت لنحو 50%.

كما شاركت المنظمة بمجموعة من الإصدارات العلمية التي تفند الفكر المتطرف، فضلا عن مشاركة (مجلة نور) للأطفال، بمجلتي (نور) و(نور الصغير)، بإصداراتها ومطبوعاتها المختلفة الدينية والتعليمية وذلك بتخفيض 50 % طوال فترة المعرض.

معرض الكتاب المنظمة العالمية لخريجي الازهر الأزهر مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية جامعة الأزهر وزارة الأوقاف المجلس الاعلى للشئون الاسلامية

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