النانوتكنولوجي وآفاقه المستقبلية في ندوة للحد من ظاهرة تغير المناخ بالزراعة

صرح الدكتور محمد عبدربه مدير المعمل المركزي للمناخ الزراعي بأن المعمل نظم ندوة تثقيفية عن تطبيقات النانوتكنولوجي وآفاقه المستقبلية في الحد من ظاهرة التغيرات المناخية والتطبيقات المختلفة للنانوتكنولوجي في الزراعة والاستفادة منه خاصة في مجال التسميد وكيفية استخدام تلك الأسمدة التي تمتاز بكفاءتها العالية وانخفاض التكلفة المطلوبة للحصول على إنتاج عالي من وحدة المساحة مقارنةً مع استخدام الأسمدة التقليدية .

واضاف مدير المعهد انه تم شرح كيفية الاستفادة من تقنية الطاقة الذرية في تحسين كفاءة محطات توليد الطاقة الشمسية من خلال استخدام بعض المركبات التي تساعد على منع انعكاس الأشعة الممتصة من خلال محطة الطاقة الشمسية وطلاء ألواح الطاقة الشمسية بمواد نانومترية والتي تقلل من التصاق الاتربة والعوالق بألواح الطاقة الشمسية مما يقلل من كفاءتها.

كما ناقشت الندوة الاستفادة من النانوتكنولوجي في مجال تقليل الانبعاثات ومعالجة مياه الصرف الصحي والزراعي ومقاومة الآفات الزراعية وأهم طرق تصنيع المواد النانومترية وأهم الأجهزة للقياس والتوصيف وتقليل الانبعاثات الكربونية وانتاج مواد صديقة للبيئة.

حضر الندوة د عادل الغندور خبير الادارة البستانية المتكاملة والدكتور طاهر فايد أستاذ المحاصيل بكلية الزراعة جامعة عين شمس ولفيف من الباحثين والمستثمرين وحديثي التخرج وتم مناقشة كيفية الإدارة المناخية البيئية للنباتات والقطاع الزراعي بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.