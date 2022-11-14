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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

الفنان أحمد أمين

شاب يدعى دعم فنان شهير برسالة مؤثرة.. ومعلقون: اسكرين مفبرك علشان الريتش

شاب يدعى دعم الفنان
شاب يدعى دعم الفنان أحمد أمين برسالة مؤثرة..ومعلقون:مفبرك

حقق منشور مرفق بلقطة شاشة لشاب يدعى عبد الرحمن هيبة، المشهور بـ«دافنشي المصري» عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة «فيسبوك» إعجاب الآلاف من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي خاصة "فيسبوك". 

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وفأجا الشاب عبد الرحمن هيبة، المشهور بـ «دافنشي المصري» متابعيه بما يبدو أنه رسالة دعم قوية لموهبته في الكتابة ما يعبر عن تواضع ورغبة فنان في مساعدة المواهب الشابة.

وادعي الشاب أن الفنان أحمد أمين  أرسل له رسالة، مضمونها: «صباح الخير، أنا اسمي أحمد أمين، ممثل وعجباني كتاباتك، وأتمني انك تكتب سيناريو بالذات كوميدي..بس الأول أحب أعرف انت حابب ولا لأ أنا شخصيا أحب إني أساعد على قد ما أقدر، علشان انت عندك حاجة حلوة فعلا».

وشارك الشاب عبد الرحمن هيبة، المشهور بـ «دافنش المصري» صورة من الرسالة عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك» ولاقت انتشار واسعا وإعجاب الآلاف، موضحا: «هو انا مبحبش الحركة دي والله، وأول مرة آخد سكرين شوت من رسالة بعتهالي فنان بحبه، بس أحمد أمين مش مجرد فنان بحبه، دا قصة طويلة أوي في يوم ما هبقى احكيها ان شاء الله».

وأضاف الشاب المشهور بـ «دافنشي المصري»: «أنا بس شيرت الرسالة دي عشان أشاور للناس على حاجتين فيها، "صباح الخير انا اسمي أحمد أمين، ممثل .. (الذوق والاحترام والتواضع دول وهو في عز نجوميته) و الحاجة التانية: (إنه طول الوقت بيعرض مساعداته وبيحاول يأخد بإيد الناس اللي في أول الطريق .. مش واحد وصل وانعزل عن الناس اللي وصلوه ..فانا رأيي الشخصي ان الفنان لو مكانش جواه إنسان كويس فالله الغني عنه وعن فنه».

شاب يدعى دعم فنان شهير برسالة مؤثرة

شاب يدعى دعم فنان شهير برسالة مؤثرة

تعليقات تكذب الشاب وأخرى داعمة 

من جانبه، شارك مستخدمو موقع "فيسبوك" منشور الشاب دافنشي المصري، مع تعليقات: "الاسكرين دا مفبرك، النجمة دي بتاعة توثيق /انستجرام/ ومكتوب على لقطة الشاشة إنها/فيسبوك/". 

وأضاف شخص آخر: "دي مش صورة صفحة الفنان أحمد أمين الأصلية". 

وأكد شخص ثالث: "مش صورة أحمد أمين لا فيسبوك ولا انستجرام .. أكيد هو عاوز يتشهر على اسم فنان أو يجبره إنه يساعده". 

وقال رابعة: "شوفت الريتش على صفحته، بيعمل كدا علشان يعليه ولما بعتت له ماسنجر وقولت له دي مش صفحة الفنان علشان يحذفه قالي انت حرة ما تشاركهوش عندك، وأنا حر مضمونا".

 

شاب يدعى دعم فنان شهير برسالة مؤثرة
شاب يدعى دعم فنان شهير برسالة مؤثرة

 

شاب يدعى دعم فنان شهير برسالة مؤثرة
شاب يدعى دعم فنان شهير برسالة مؤثرة

أما عن التعليقات الداعمة للشاب، فكان أبرزها: "يابنى انت هاتبقى اهم كاتب الفتره الجايه أن شاء الله، والممثلة الموهوب بيدور على ورق حلو".."مبدع وخلوق وعنده ذوق من اول كان بيعمل فيديوهات قصيره وبتابعه".."عشان تعرف اني بفهم".. "اعتقد أنه افضل الفنانين حاليا يقدر يمثل كل حاجه تراچيدي كوميدي رعب ... كله ،  وعنده طاقه فنيه رائعه ياريت يبقي في تعاون مشترك بينكم أن شاء الله" .

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