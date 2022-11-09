سوبر مان يركب ديناصورًا .. حكاية أغرب فيديوهات مصور زفاف بعام 2022|شاهد

دانيال لابيل

دانيال لابيل Daniel LaBelle واحد من أشهر مقدمي المحتوي الغريب والكوميدي السريع عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة والذي تقدر ثروته بـ 8 ملايين دولار، ويرصد لكم موقع «صدى البلد» في هذا التقرير أغرب فيديوهات لليوتيوبر الأمريكي ومصور الزفاف المحترف في عام 2022م حيث يظهر في زي سوبر مان بشكل مميز وفي آخر صادم يركب ديناصورًا.

دانيال لابيل Daniel LaBelle

حققت مقاطع دانيال لابيل Daniel LaBelle المولود في 22 أغسطس 1987م ملايين المشاهدات عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة حيث يتابعه ما يزيد على 17 مليون شخص عبر تطبيق «يويتوب»، و 2 مليون 300 ألف شخص عبر تطبيق «فيسبوك»، و3 ملايين شخص عبر تطبيق «انستجرام»، و 2 مليون شخص عبر تطبيق «تيك توك».

وفي أبرز مقاطع الفيديو الأخيرة الخاصة بـ دانيال لابيل Daniel LaBelle ظهر وهو يركب مجسم ديناصورًا ويقوم بعدة أشياء غريبة وصادمة، مثل: «الجري به على ممشي رياضي بشكل سريع، والسير به في الشوارع أمام سيارات ووسط مارة، وتسلق الأسطح والسلالم داخل وخارج المنزل، والقيام بأعمال تنظيف، وملاحقته لنفسه والآخرين».

سوبر مان يركب ديناصورًا

أما عن ثاني أبرز مقاطع فيديو دانيال لابيل Daniel LaBelle صاحب الـ 34 عاما والذي يظهر رؤية كوميدية مختلفة لزي سوبر مان حيث اقتصر دوره على جمع منتجات غذائية من جميع الجيران والمارة بشكل مذهل معد له مسبقا حيث يصبح دوره البطولي مقتصرا في مقطع الفيديو على جمع غذائه من الجميع بشكل سريع وخاطف للأنظار وغريب.

ومن أبرز تعليقات المشاهدين لفيديوهات دانيال لابيل Daniel LaBelle مقدم المحتوي الكوميدي والتي تنوعت بين صدمة وإعجاب وسخرية: «صاحب أفضل زي ديناصور على الإطلاق»، «نحب فيديوهاتك تجعلنا نضحك كثيرا»، «هو هل يمكننا أن نكون جيران؟! سيحب صغاري مشاهدتك عندما تصنع مقاطع الفيديو الخاصة بك!»، «تسألك: عزيزي، كيف كسرت مصباح السقف؟، انت تجيب: آسف، كنت أركب الديناصور الخاص بي وخرج قليلاً عن السيطرة!».

درس دانيال لابيل Daniel LaBelle الإعلام الرقمي في جامعة جون براون في مدينة سيلوام سبرينجز بولاية أركنساس الأمريكية، وهو مصور زفاف ومحتويات محترف، هوايته الرسم، وطور نفسه بأن يصبح عداء مسافات، زوجته تدعي بيلي، و ابنه جيمس ديفيد لابيل مولود في 28 ديسمبر 2021، وحققت مقاط الفيديو الخاصة به أكثر من 700 مليون مشاهدة وفقا لموقع “Famous Right Days”.