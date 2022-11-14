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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

فيديو وصور...

استغاثة عاجلة من أهالي ألف مسكن: التكاتك والباعة الجائلين يحتلون الشارع

ألف مسكن
ألف مسكن

استغاث أهالي ألف مسكن بمنطقة عين شمس، بخدمة بين الناس بموقع صدي البلد، للشكوي من انتشار التكاتك والباعة الجائلين. 

واوضح أهالي ألف مسكن في شكواهم، أن الباعة الجائلين يحتلوا الشارع بشكل كبير، مما يسبب في زحام مروري حاد. 

وطالبوا بوجود رقابة داخل الشارع علي التكاتك، والتي تنتشر بشكل كبير، وتسبب ازدحام مع الباعة الجائلين، والعديد من المشاكل والمشادات من بينهم. 

https://fb.watch/gOd4uukfqP/
 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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أهالي ألف مسكن الف مسكن منطقة عين شمس عين شمس انتشار التكاتك والباعة الجائلين

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