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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مسابقة لتسمية الكواكب الجديدة في الفضاء.. ياترى هتكون إيه؟

كواكب جديدة
كواكب جديدة

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيفية، عن مشاركة المعهد في مسابقة الاتحاد الدولي للفلك لـ اقتراح أسماء للكواكب الخارجية المكتشفة حديثا، ويمكن للجميع اختيار اسم لتلك الكواكب.

وأعرب الدكتور جاد القاضي عن سعادته وسعادة المعهد بتجميع المقترحات من قبل المصريين الذين مهتمين بمجال الفلك والكواكب لاختيار اسماء للكواكب الخارجية المكتشفة حديثآ ، حتي نساهم بها مع الاتحاد الفلكي الدولي.

وأشار إلى أن مسابقة  اقتراح اسماء للكواكب الخارجية المكتشفة حديثآ بدأت فى عام 2015 اثناء إنعقاد الجمعية العمومية الاتحاد الفلكي الدولي، وأن المسابقة إعادة للطرح مرة أخرى فى عام 2019، وأن هذا العام هو العام للثالث لطرح المسابقة مرة أخرى، وانها تعمد مناسبة هامة وسعيدة للغاية كمساهمة من كقطاع فلكي وهواة فلك مصرين فى إختيار الإسماء.

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البحوث الفلكية تنظم ندوة للحديث عن مسابقة لتسمية الكواكب الخارجية.. اليوم

عرض الدكتور عبد الفادي مرقص رئيس اللجنة الوطنية لعلوم الفلك والفضاء، طريقة الاشتراك للتقديم فى مسابقة اقتراح أسماء للكواكب الخارجية المكتشفة حديثآ.

وأوضح أن يمكن لأي مجموعة مكونة من : علماء الفلك المحترفين أو الهواة - عشاق علم الفلك -  المعلمين والطلاب تشكيل فريق - علماء الكواكب الخارجية.

وأشار إلي أنه بعد تجميع الفريق يجب أن يتم تسجيل الفريق والتقدم باقتراح الاسم الخاص بالفريق (تنسيق مكتوب + فيديو) عبر هذا النموذج الموجود فيما يلي:

https://www.nameexoworlds.iau.org/2022.edition

وانه فى حالة عدم القدرة والتمكن والوصول إلي نموذج google الموجود فى الرابط السابق، فيمكن إكمال هذا النموذج وإرساله بالبريد الإلكتروني إلي:

[email protected]

والفت رئيس اللجنة الوطنية لعلوم الفلك والفضاء، إلي أن الفرصة الأخيرة لإرسال الأسماء سوف تكون فى 11 ديسمبر 2022.

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