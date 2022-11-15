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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

دار العلوم القاهرة تعلن نتائج امتحان القبول لبرامج الدراسات العليا

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت دار العلوم جامعة القاهرة ، إعلان مهم لطلاب الدراسات العليا ٢٠٢٢-٢٠٢٣ .

وقالت كلية دار العلوم القاهرة ، انه تم إعلان نتائج امتحان القبول لبرامج الدراسات العليا المرحلة الثانية  الذي عقد في ٧ نوفمبر ٢٠٢٢م أمام إدارة الدراسات العليا بالكلية .

جامعة القاهرة 

تواصل جامعة القاهرة مشاركتها بفاعلية في مؤتمر قمة المناخ بشرم الشيخ COP27، حيث شارك وفد الجامعة في محاضرة بعنوان: "الشباب والابتكار: طلاب الجامعات والعمل المناخي"، وذلك هامش الاحتفال يوم الشباب وجيل المستقبل بالمؤتمر، وبحضور ومشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والسيدة ليزلي ريد مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، والدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

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وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن مجموعة متميزة من طلاب جامعة القاهرة المشاركين في نموذج محاكاة مؤتمر قمة المناخ استعرضوا خلال المحاضرة تجربتهم الناجحة ومدى استفادتهم من نموذج المحاكاة، كما استعرضوا بعض الأفكار والحلول المبتكرة لمشكلات المناخ، مشيرًا إلى اهتمام الجامعة بتنظيم نموذج محاكاة قمة المناخ للطلاب لتوسيع مداركهم حول مفاهيم التغيرات المناخية وإكسابهم الخبرات الإدارية والمهارات التفاوضية بما يؤهلهم للمشاركة بكفاءة في المحافل الدولية واستيعاب القضايا العالمية التي تؤثر على مستقبل كوكب الأرض.

واستعرض الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس جامعة القاهرة، دور الجامعة من خلال برامجها المختلفة في تعزيز دور الشباب في العمل المناخي، مشيرًا إلى إطلاق الجامعة للعديد من المبادرات والمسابقات ونماذج المحاكاة، فضلًا عن تنظيم الندوات وورش العمل التي تناولت مختلف القضايا ذات الصلة بالحد من التأثيرات الضارة للتغيرات المناخية والتكيف معها.

رئيس جامعة القاهرة جامعة القاهرة الدراسات العليا طلاب الدراسات العليا دار علوم القاهرة التغيرات المناخية الدكتور محمد عثمان الخشت الدكتورة ياسمين فؤاد

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