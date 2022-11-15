جمهور مهرجان القاهرة السينمائي يحتفي بأبطال وصناع فيلم بعيدا عن النيل| صور

أقيم مساء الاثنين، العرض الخاص الأول لفيلم "بعيدا عن النيل" بحضور أبطاله وصُنَّاعه، في أول أيام فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 44.

ونال فيلم "بعيدا عن النيل" إشادات من الجمهور والحاضرين الذين حرصوا على تحية صناعه والحديث معهم في ندوة بعد العمل، الذي قال مخرجه شريف القشطة إنه استغرق في تصويره فترة قصيرة، ولكن فترة المونتاج والتحضيرات النهائية دخلت في أكثر من عامين؛ بسبب جائحة كورونا.

وأشار شريف القشطة إلى أنه رصد جولة فريق مشروع النيل الموسيقي، الذي يضم مجموعة من الموسيقيين من دول كثيرة مطلة على النيل، واستمر في التصوير حوالي 4 أشهر، حصل خلالها على العديد من اللقطات والفيديوهات التي احتاجت وقتا طويلا في المونتاج.

يشارك فيلم "بعيدا عن النيل" في مسابقة آفاق السينما العربية، وتدور أحداثه في إطار تشويقي، حيث يلجأ 12 موسيقيا من 11 دولة تطل على النيل إلى الموسيقى باعتبارها نموذجا للتعاون يتجاوز الحدود، وخلال جولة في الولايات المتحدة، تخضع رسالة الاتحاد لاختبار.