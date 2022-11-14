اليوم.. عرض فيلم "بعيدا عن النيل" ضمن فعاليات اليوم الأول لـ مهرجان القاهرة السينمائى

يعرض اليوم الفيلم الوثائقي “بعيداً عن النيل” للمخرج شريف القشطة، ضمن فعاليات اليوم الأول لمهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 44.

ويشارك الفيلم في مسابقة آفاق السينما العربية و عرضا عالميا أول، ومدته 99 دقيقة.

وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي، حيث يلجأ 12 موسيقيا من 11 دولة تطل على النيل إلى الموسيقى باعتبارها نموذجا للتعاون يتجاوز الحدود، وخلال جولة في الولايات المتحدة، تخضع رسالة الاتحاد لاختبار.

قال المخرج أمير رمسيس، مدير مهرجان القاهرة السينمائي، إن إدارة المهرجان حرصت على عودة الشكل القديم للفعاليات وذلك من خلال الابتعاد عن الفقرات الكوميدية والاكتفاء بالجانب الفني.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج من مصر والمذاع عبر قناة سي بي سي :" ردود الفعل خير مثال لنجاح الافتتاح.

وأشار إلى أهمية الورش السينمائية المتاحة هذا العام من المهرجان، حيث يتم تنظيم ورشتي عمل، إحداهما للمخرج العالمي بيلا تارا لمدة عشرة أيام تضم سينمائين شباب، والأخرى هي دورة التصوير السينمائي للشباب من كل محافظات مصر.