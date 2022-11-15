انخفاض معدل النمو السكاني لأول مرة بالعراق

أعلن المستشار الوطني لصندوق الأمم المتحدة للسكان بالعراق، مهدي العلاق، انخفاض معدل النمو السكاني لأول مرة في العراق، من أكثر من 3% سنوياً إلى 2.56% سنوياً، مستطرداً أن هذا المعدل لا يزال مرتفعاً.



وقال مهدي العلاق، بحسب شبكة رووداو الإعلامية، إن العدد الكلي لسكان العراق "يقدر بحوالي 42 مليون نسمة"، موضحاً أن "العدد الدقيق والحقيقي يبقى بإنتظار تنفيذ تعداد عام جديد للسكان".



بشأن موعد إجراء التعداد العام للسكان، أشار إلى نهاية 2023 حسب خطة وزارة التخطيط، مشدداً على أن إجراء التعداد "مرتبط بتوفير البيئة المناسبة".



