القومي للبحوث يوضح كيفية تجنب التأثير الضار للميكروبات على الأغذية المختلفة

أكد المركز القومي للبحوث، أنه تعد الأطعمة ذات الأصل الحيواني هي أحد أهم أسباب التسمم الغذائي ، بما قد تحتويه علي الكثير من الميكروبات المختلفة، أما بسبب إصابة الحيوان بالأمراض المشتركة المختلفة ، أو بسبب كثرة التعامل اليدوى خلال طرق التحضير والتجهيز والتخزين لمثل هذه الاطعمة.

وأوضح المركز القومي، في بيان له: وتمثل تلك الأغذية الملوثة بالميكروبات المختلفة خطرا داهما علي الصحة العامة ، وبناءا على ذلك فإن الاهتمام الكبير بطرق تحضير الطعام الامن والخالي من المسببات المرضية المختلفة يعتبر أحد أهم طرق الوقاية من الإصابات الميكروبية المختلفة عن طريق تلك الأغذية.

وأوضح المركز ، في توصيات ندوة الممارسات الخاطئة المؤثرة علي صحة المرأة والأسرة، أنه يجب اتباع قواعد سليمة اثناء اعداد الطعام والتعامل مع اللحوم والدواجن الغير مطهية حتي لا تكون مصدر لنقل الميكروبات الي الاغذية الاخري الغير قابلة للطهي كالسلطة او الجاهزة للاكل ولذلك يمكن ان نقسم الملوثات الميكروبية الي نوعين رئيسين :

1- ميكروبات تنتقل من خلال الغذاء الغير مطهي مثل الالبان واللحوم والدواجن وهي تشمل البروسيلا والسالمونيلا والايشيلاشيا كولاي

2- ميكروبات يمكن ان يتم نقلها الي الغذاء من خلال معدي الطعام اثناء ملامسته وتحضيره للوجبات الجاهزة مثل ستافيلوكوكس أوريوس والايشيلاشيا كولاي

زتابع: مما لاشك فيه ان البكتريا المسببة للتسمم الغذائي يمكنها ان تفرز مواد شديدة السمية تؤثر علي صحة الانسان وقد تودي الي الوفاة ولذلك يجب اتباع الطرق السليمة للحفاظ علي الغذاء امن وخالي من مسببات التسمم الغذائي وذلك من خلال :

1- عدم غسل اللحوم بالماء قبل عملية الطهي.

2- وعدم ترك اللحوم والدواجن لفترة طويلة خارج المبرد.

3- الطهي الجيد لبعض الاغذية كاللحوم والدواجن.

4- تعقيم الالبان ومنتجانتها من خلال البستره .

5- التخزين السليم للحوم والدواجن التي يمكن ان تنقل البكتريا التي تحملها الي الاغذية الاخرى المجاورة والتي قد لاتقبل الطهي .

6- اتباع قواعد التعامل السليم الذي يجب ان يسلكه معدي الطعام حتي لايكون هو مصدر لنقل الميكروبات الي الوجبات الجاهزة .