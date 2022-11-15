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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

آثار خنق.. مقتل ربة منزل وطفلها في كفر الشيخ

جثة
جثة

تكثف مباحث مركز دسوق في كفر الشيخ، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، جهودها لكشف غموض العثور داخل ربة منزل ونجلها متوفيين داخل مسكنهم بعزبة البرنس التابعة لمركز دسوق.

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وكان اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطاراً من شرطة النجدة، بوفاة هدير.ط 27 سنة، ونجلها يوسف. ر - 7 سنوات، وبهما آثار خنق، ووجود شبهة جنائية في الوفاة.

 

على الفور، انتقلت ضباط المباحث الجنائية، والقيادات الأمنية في كفر الشيخ، إلى موقع الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة، والتوصل إلى مرتكب الواقعة، وإجراء المعاينة اللازمة لكشف غموض الواقعة.

 

ومن جانبها، قرَّرت جهات التحقيق، نقل ربة المنزل ونجلها المتوفيين إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، وانتداب أحد الأطباء الشرعيين للتشريح وإعداد تقرير الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة وعما إذا كانت هناك شبهة جنائية في الوفاة من عدمه.

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