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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان عزبة أبو مصطفى المقرحي بالبحيرة يشكون من نقص الخدمات

صدى البلد

يعيش أهالى عزبة أبو مصطفى المقرحي - مركز الدلنجات - التابعة لمحافظة البحيرة، معاناة كبيرة بسبب تدني مستوى معظم الخدمات، سواء الصرف الصحى أو الكهرباء أو مياه شرب غير الصالحة للاستهلاك الآدمى وتراكم تلال القمامة التى تعرض صحة الأهالى للأمراض.

يقول محمد صبحى من الأهالي فى رسالته من خلال خدمة شكاوى "بين الناس" بموقع "صدى البلد": "القرى من حولنا تتطور ونحن كما نحن نسمع الوعود والتعهدات دون أى تنفيذ على أرض الواقع، فالقرية محرومة من خدمة الصرف  الصحي ، مما يعرض حياة أهالى القرية إلى الخطر فى ظل جائحة كورونا ، بالإضافة الى مياه شرب الغير صالحه للاستهلاك الادمى .

وأضاف أن تلال القمامة غزت الشوارع وأصبحت الطرق حالتها سيئة، والمنطقة التي تكسوها القاذورات والنفايات، ما يهدد حياتنا لأنها تؤدي لانتشار الأمراض بصفة مستمرة، وكلما تمت إزالتها تتراكم مجددا، إضافة إلى انتشار الحيوانات الضالة بها ما يعرضنا للخطر طوال الوقت.

وناشدوا المسئولين في رسالتهم عبر خدمة الشكاوى بـ"صدى البلد": "نرجو النظر إلينا وإعطاءنا أبسط حقوقنا للعيش في حياة آدمية".

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

محافظة البحيرة تدنى مستوى معظم الخدمات الصرف الصحى مياه شرب غير الصالحة للاستهلاك الآدمى

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