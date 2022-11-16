مصرع عامل على يد شقيقه بسبب الميراث في سوهاج

لقي عامل في بداية العقد السادس من العُمر، مصرعه على يدي شقيقه، مزارع في منتصف الستينيات؛ بسبب خلافات بينهما على ملكية قطعة أرض زراعية مساحتها قيراط بزمام القرية آلت إليهما بالميراث، دائرة مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج، يفيد بورود إشارة من مستشفى جرجا العام مفادها وصول المدعو (منصور ع م ن- 51 سنة- عامل- ويقيم دائرة المركز- مصاب بجرح طعني بالصدر من الناحية اليمنى)، وتوفي حال تلقيه الإسعافات اللازمة.

وبالانتفال والفحص وبسؤال نجله المدعو (أيمن م ع م- 29 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية)، باتهام عمه المدعو (ناصر ع م ن- 65 سنة- مزارع- ويقيم بذات الناحية)، بالتعدي على والده بسلاح أبيض؛ ما نتج عنه إصابته التي أودت بحياته؛ بسبب خلافات بينهما علي ملكية قطعة أرض زراعية مساحتها 20 قيراطاً بزمام القرية آلت إليهما بالميراث.

تم ضبط المتهم والأداة المستخدمة في الواقعة "سكين"، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب سالف الذِكر.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.