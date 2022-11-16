تمهيدًا لإخلاء سبيله.. عامل النظافة صاحب واقعة كشري التحرير ينهي إجراءات المعارضة

أنهى محمد عادل، عامل النظافة -صاحب واقعة كشري التحرير- إجراءات المعارضة على الحكم الصادر ضده في مركز أبو النمرس تمهيدًا لإخلاء سبيله من ديوان القسم.

وألقت اليوم الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، القبض على محمد عامل النظافة صاحب واقعة محل كشري التحرير وذلك على خلفية اتهامه في قضايا صدر فيها أحكام نهائية في حقه.

وقالت مصادر أمنية بمديرية أمن الجيزة، إن محمد عامل النظافة صاحب واقعة محل كشري التحرير صادر ضده أحكام في قضايا قتل خطأ وتبديد وتم ضبطه.

وأضافت المصادر الأمنية بمديرية أمن الجيزة، أن محمد عامل النظافة صاحب واقعة محل كشري التحرير متواجد في قسم شرطة أبو النمرس جنوب الجيزة، استعدادًا لترحيله عبر مباحث تنفيذ الأحكام إلى القاهرة الجديدة لتنفيذ الأحكام الصادرة ضده.

وأكدت المصادر الأمنية في الجيزة، أن عامل النظافة صاحب واقعة محل كشري التحرير متهم في ثلاث قضايا تحمل أرقام ٣٤٤٨ لسنة ٢٠١٥ مدينة بدر، و٣٣١٦ لسنة ٢٠١٥ التجمع الخامس، و١٤٠٦٩ لسنة ٢٠٢١ مركز أبو النمرس.

وضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، محمد عامل النظافة صاحب واقعة محل كشري التحرير بنطاق قسم شرطة أبو النمرس.

وشرحت التحريات الأمنية التي باشرها اللواء عبدالعزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن محمد عامل النظافة متهم في ثلاث قضايا بمدينة بدر ومنطقة أبو النمرس وأيضًا القاهرة الجديدة.