حفاظًا على المال العام.. تحصيل متأخرات إيرادات الإسكان بمركز الحسنة بشمال سيناء

أكد المحاسب سعد بغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة، شمال سيناء على ضرورة تحصيل كافة المتأخرات من إيرادات الإسكان ، وأيضا متحصلات الآبار من المنتفعين وتسديدها بصفة منتظمة باعتبار هذا الموضوع هام جداً وذلك حفاظاً على المال العام ٠



وجّه رئيس المركز والمدينة سكرتيرى القرى، بضرورة متابعة ملف التراخيص وعدم السماح بالبناء المخالف بدون ترخيص والرجوع للإدارة الهندسية بمجلس المدينة حتى لا يتعرض المخالف للمساءلة القانونية ويتعرض البناء للإزالة ، وشدد على قسم التغيرات المكانية بضرورة تفعيل القسم للوصول لأعلى أداء.

تركيب العدادات الكهربائية



ونبّه على مسئول التجمعات التنموية، بضرورة متابعة تركيب العدادات الكهربائية للمنازل بالتجمعات التنموية الجديدة والتي تم توزيعها علي المنتفعين.

كما نبّه بضرورة تفعيل لجنة الحجز الإدارى داخل القرى بإشراف من سكرتير القرية حفاظًا على أموال الدولة.

