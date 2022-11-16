ميسي ناقصه كأس العالم.. توقعات علاء عبدالعال للمنتخبات الصاعدة بالمونديال

كشف الكابتن علاء عبد العال، عن توقعاته للمنتخبات الصاعدة من دور المجموعات بالمونديال، خلال لقائه مع الإعلامي الرياضي أحمد شوبير.

وقال علاء عبد العال: "ميسي ناقصه كأس العالم وغياب ماني سيؤثر بشكل واضح على السنغال".

ويعقد الاتحاد الدولي لكرة القدم«الفيفا»، مؤتمرا صحفيا الجمعة المقبل، بحضور الإيطالي، لويجي كولينا رئيس لجنة الحكام بالاتحاد، وماسيمو بوساكا مدير التحكيم، ويوهانس هولزمولر مدير التكنولوجيا، لشرح التقنيات المختلفة التي سيتم استخدامها في كأس العالم، قطر 2022 وخصوصا تقنية التسلل شبه الآلية.

ويخضع الحكام الذين وقع الاختيار عليهم لإدارة مباريات المونديال، بمعسكر الإعداد النهائي الذي انطلق في 10 نوفمبر الجاري ويستمر حتى 19 من الشهر نفسه.

وكان قد أعلن عن اختيار 36 حكمًا و69 حكمًا مساعدًا و24 حكم فيديو، لإدارة مباريات المونديال، وضمت القائمة الحكام العرب أبرزهم «الجزائري مصطفى غربال، ومساعداه مكران جوراري وعبدالحق التشيالي، بالإضافة إلى الحكم المساعد المصري محمود أبوالرجال، وثنائي الفيديو المغربي، رضوان جيد وعادل زوراق».

بالإضافة إلى أربعة حكام دوليين من البلد المستضيف قطر وهم: «عبدالرحمن الجاسم حكم ساحة وطالب المري وسعود أحمد مساعدين، وعبدالله المري حكم فيديو.