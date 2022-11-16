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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شرف لأي مكان تتواجد فيه.. راندا البحيري توجه رسالة إلى بوسي شلبي

بوسي شلبي
بوسي شلبي

وجهت الفنانة راندا البحيري، رسالة إلى الإعلامية بوسي شلبي، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وكتبت راندا البحيري في منشور لها: “يشهد ربنا سبحانه و تعالي علي كلامي اللي طالع من قلبي … من غير اي حسابات و لا فكرت فيه قبل ما أقوله الست دي من أنضف وأجدع وأحسن الشخصيات اللي ممكن تعرفهم علي مدار حياتك كلها .. حسيت معاها بإني في أمان دايماً إحساس محستهوش مع أقرب الناس و لا حسيته وأنا مع ناس مثلا اقربلي منها”.

وتابعت البحيري: “عمرك ما تحتاجها في حاجه و تكسفك و عمرك ما تمدلها ايدك حتي لو علي خلاف معاها و تقولك لا .. حتي لو كنت انت اللي غلطان و بوسي شرف لأي مكان تتواجد فيه … هي بتزود أي مكان و بتخلي ليه روح و بهجه .. بتحب شغلها بشكل كبير و بتتفاني فيه … سماحة قلبها مشوفتهاش عند ناس كتير بحبك يا بوسي اوي و ربنا يديكي حب بجد علي اد قلبك الجميل الطيب”.

أول تعليق من حسين فهمى على افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

مش هتصور.. حسين فهمي يحسم الجدل ويكشف سبب أزمته مع بوسي شلبي

حسين فهمي يحسم الجدل ويكشف سبب أزمته مع بوسي شلبي

وكشف الفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تفاصيل أزمته مع بوسي شلبي، مؤكدا أن الأمر جاء بسبب رغبتها في التصوير معه. 

وأضاف حسين فهمي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الاثنين، أنه طلب منها عدم استخدام الهاتف خلال حضورها المهرجان، لافتا إلى أن بوسي شلبي جاءت للمهرجان ومعاها تليفون. 

 

مافيش داعي نعمل لايف بالهاتف


وتابع أنه ليس لديه أي خلاف مع بوسي شلبي، قائلا: “ولكن مافيش داعي نعمل لايف بالهاتف، وهذا الأمر غير مسموح به في المهرجان، وهذا سبب رفضي للتصوير معها”.

راندا البحيري بوسي شلبي مهرجان القاهرة السينمائي الدولي حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائى

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