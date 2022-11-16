رئيس جامعة حلوان يوجه بتوظيف أعمال الطلاب في تجميل المنشآت

قام الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ، بجولة في كليات قطاع الزمالك بكليات التربية الرياضية بنات بالجزيرة، والفنون الجميلة والتربية الفنية والتربية الموسيقية والتجارة وإدارة الأعمال بالزمالك.

يأتي ذلك في إطار سلسلة الجولات المستمرة للدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ، لمتابعة الوضع القائم بكليات الجامعة ومنشآتها المختلفة ، ووضع خطط تطوير شاملة لها وعمل وحدات إنتاجية جديدة بها.

وكان في استقبال رئيس الجامعة ، بكلية التربية الرياضية بنات، الدكتورة أمل عبد الله عميد الكلية ، وبالفنون الجميلة الدكتور عمرو سامي عميد الكلية، وبالتربية الفنية الدكتور محمود حامد عميد الكلية، وبالتربية الموسيقية الدكتورة شيرين عبد اللطيف عميد الكلية، وبالتجارة الدكتورة أماني فاخر عميد الكلية ، ورافقه خلال الجولة أمين عام الجامعة والأمناء المساعدين.

وخلال الجولات تمت متابعة خطط التطوير الشاملة الخاصة بالمباني ، وإعداد تدوير الأثاث وإنشاء وحدات إنتاجية جديدة مثل إعادة تشغيل مطبخ كلية التربية الرياضية بنات ، وتجهيز صالة الجمباز وإنشاء حمام سباحة، وبكلية الفنون الجميلة تشغيل وتطوير وحدة الطباعة الديجتال والتصوير الجداري.

كما تفقد رئيس جامعة حلوان ، القاعات والصالات الرياضية والملاعب وغرف التدريس والمخازن والورش والمعامل والأقسام، والبرامج الجديدة بالكليات، بجانب متابعة أعمال ومشاريع الطلاب.

وفي ختام الجولة وجه الدكتور السيد قنديل بتوظيف أعمال الطلاب في تجميل منشآت الجامعة تمهيداً لتسويقها على مستوى المنشآت الحكومية.