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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أمطار غزيرة تضرب مدينة برانى بمطروح

امطار برانى
امطار برانى

تشهد محافظة مطروح  اليوم الثلاثاء  أمطار غزيرة، على مدينة برانى وأمطار متوسطة بمدينة  مرسي مطروح ومنطقة الساحل الشمالي الغربي.

 

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محافظ مطروح: لن نفرط في مياه الأمطار

وشهدت مدينة برانى غرب مطروح أمطار غز يرة  والتى استمرت لفترة كبيرة وتسببت الامطار فى وجود تجمعات لمياه الامطار يالشوارع  والتى قامت سيارات شركة مياه مطروح بالتعاون مع  مجلس مدينة برانى  فى رفعها من الشوارع.

 

كما شهدت  مدينة مرسي مطروح، أمطارا متوسطة مع انتشار السحب واختفاء اشعة الشمس .

 

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لمجالس المدن والحماية المدنية ، إدارة مرور ، شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسرعة التحرك لرفع تجمعات لمياه الامطار بالطريق الدولي الساحلي .

امطار برانى
امطار برانى
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