بعد ظهوره بالحلق.. تعليق صادم من نجلاء بدر على أزمة عمرو دياب

نشرت الفنانة نجلاء بدر تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تدافع فيه عن الهجوم الذى تعرض له الهضبة عمرو دياب بعد ظهوره مرتديا حلق.

وقالت نجلاء بدر: “ما هو لو بنقرأ محدش هيقول عليك جاهل، أول من أرتدى الأقراط أو الحلق في التاريخ كله، هم الرجال وليس النساء ووهو ما تم العصور عليه في برسبوليس، في بلاد فارس القديمة 515 قبل الميلاد، للتميز بين العبيد والأسياد وأيضًا البحارة، كانت بتلبس أقراط دلالة على أن هذا البحار قد طاف العالم أو خط الاستواء مفيش بحارة نساء”.

وأضافت نجلاء بدر : وعلى فكرة تم العثور على أقراط أو حلقان في مقبرة تون عنخ أمون، وهو كان راجل وزي الفل مش كده، ولا أنتوا عندكم رأي تاني، يعني النساء هي اللي بتتشبه بالرجال يا جهلة.. اتصدمتوا صح؟، يعني أنتوا تاخدوا منهم الفكرة وتشتموهم لو لبسوا حلق!، عليها حاجات غريبة يا أخي، وبعدين لو لبسوا حلق ده مضايق، ودنك أنتِ ولا هو في إيه.

نجلاء بدر

وكانت آخر أعمال نجلاء بدر الدرامية مسلسل "بابلو" يضم كوكبة من النجوم الفنان حسن الرداد، أروى جودة، دارين حداد ، سلوى عثمان، هالة فاخر، محمود حجازي، عثمان محمد علي، بالإضافة الى الفنان القدير مصطفى فهمي.

وأوشكت الفنانة نجلاء بدر على انتهاء تصوير مشاهدها من فيلمها الجديد الذي يحمل اسم "حظك اليوم" من بطولة كريم قاسم، هدى المفتى، طه دسوقى، أوتاكا، ومراد مكرم، وعدد آخر من ضيوف الشرف ومن تأليف وإخراج أحمد بيلى.