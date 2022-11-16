انخفاض جديد.. أسعار البيض بمنافذ وزارة الزراعة والأسواق اليوم الأربعاء

أعلن الاتحاد العام لمنتجى الدواجن عن تراجع أسعار الدواجن وكذلك أسعار البيض بمقدار 3 جنيها فى الكرتونة ، وبذلك تتراوح سعر كرتونة البيض من 66 ل 68 جنيها بالمزرعة بعدما كانت تصل إلي 75 جنيها بالمزرعة .

وعلى الرغم من ذلك إلا أن سعر كرتونة البيض الآن لايغطى التكلفة الفعلية لها ، ولكن ضعف الإقبال عليه أدى إلي زيادة المعروض منه وبالتالى انخفاض أسعاره ، وهذا وفقا لتصريحات اتحاد منتجي الدواجن .



أعلنت وزارة الزراعة انخفاض أسعار البيض ، حيثُ أنه تم توفير بيض المائدة بجميع منافذ الوزارة البالغ عددها ٢٤٣ منفذا ثابتا و٣٠ منفذا متحركا بجميع المحافظات ، وذلك بأسعار مخفضة لتخفيف العبء على المواطنين .

أسعار البيض بمنافذ وزارة الزراعة

٦٨ جنيها لكرتونة البيض الأبيض

70 جنيها لكرتونة البيض الأحمر

75 جنيها لكرتونة البيض البلدي

أسعار البيض بالأسواق اليوم

سعر كرتونة البيض الأحمر من 68 جنيه إلى 69 جنيه.

سعر كرتونة البيض الأبيض من 66 جنيه إلى 67 جنيه.

سعر كرتونة البيض البلدي من 72 جنيه إلى 73 جنيه

حجم انتاج الدواجن في مصر

يصل إجمالي حجم انتاج القطاع التجاري من الدواجن في مصر ما يقرب من 1.4 مليار طائر، بينما يبلغ إنتاج القطاع الريفي حوالي 320 مليون دجاجة، كما تنتج مصر حوالي 14 مليار من بيض المائدة سنويًا

وأكد الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن أسعار كرتونة البيض انخفضت 3 جنيها لتباع فى المزارع بـ 66.5 جنيها .

الإفراج عن أعلاف الدواجن

وأشار "الزينى " ، خلال تصريحات ل "صدى البلد " ، إلي أن أسعار البيض متذبذبة مابين الارتفاع والانخفاض نتيجة ارتباطها بالإفراجات عن أعلاف الدواجن المحتجزة فى الموانئ، موضحًا أن الدولة بذلت جهود كبيرة من أجل تحقيق تلك الافراجات .

ونوه "نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن "، إلى أنه يتوقع مزيد من الانخفاضات المتتالية فى أسعار الدواجن والبيض ، وذلك فى حال استمرار الإفراج عن الأعلاف ، منوهًا إلى أن السوق مازال يحتاج لأكثر من ذلك فسوق الدواجن بمصر تستهلك نحو 900 ألف طن من الأعلاف شهريًا.