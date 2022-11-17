اليوم.. جامعة حلوان تفتتح المرحلة الثانية من تطوير مستشفى بدر

تفتتح جامعة حلوان المرحلة الثانية من أعمال التطوير والتحديث لمستشفي بدر الجامعى بحضور وزير التعليم العالى الدكتور أيمن عاشور و الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة ، و الدكتور وائل عمر المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة حلوان، الدكتور محمد عاطف العوام المدير الطبي لمستشفى بدر الجامعي، الدكتور محمد فاضل مدير عام المستشفى .

و تشمل المرحلة الثانية من أعمال التطوير بالمستشفى الآتي :

افتتاح وحدة الرعاية المركزة والتي تم دعمها بعدد 12 سرير ليصل إجمالي عدد الأسرة بالرعاية 25 سرير

افتتاح القسم الداخلي بعدد 21 سرير رعاية متوسطة

افتتاح وحدة الغسيل الكلوي بإجمالي 18 سرير

افتتاح قسم قطاع الأغذية الذي يتضمن المطبخ الخاص بالمستشفى.

وقد صرح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان انه قد تم تجهيز وتطوير مستشفي بدر بأعلى الإمكانيات لخدمة منتسبي جامعة حلوان وسكان المنطقة المحيطة بالمستشفى .

جدير بالذكر انه يستضيف قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة حلوان الكابتن أحمد شوبير مع بداية انطلاق الموسم الثقافي في ندوة بعنوان : "الإعلام الرياضي بين المهنية والتعصب"، وذلك في تمام الساعه الحادية عشر صباحًا يوم الخميس الموافق ١٧ نوفمبر ٢٠٢٢ بقاعة الاستاذ الدكتور حسن حسني بمقر الحرم الجامعى عين حلوان.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان و الدكتورة مها حسنى عميد كلية الآداب والأستاذة الدكتورة سحر فاروق الصادق رئيس قسم الإعلام بكلية الاداب.

وتناقش هذه الندوة أهمية الإعلام في التوعية بالحقائق والتحديات، وتوضيح خطورة ظاهرة التعصب وآليات معالجته، وضرورة تحديد المشكلة والاجتماع على حلولها كُل في نطاقه من خلال عدة توصيات ومبادرات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.