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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت.. انتفاضة برلمانية في وجه الاتحاد الأوروبي

الكويت - علم
الكويت - علم

أبدى نواب في مجلس الأمة الكويتي ، رفضهم للتصريحات الأوروبية الصادرة بشأن قيام السلطات المعنية بتنفيذ أحكام إعدام بحق سبعة مدانين بجرائم قتل، في وقت سابق من اليوم الأربعاء.

وأعرب النواب عن الانزعاج من التصريحات التي اعتبروها تدخلاً في الشأن المحلي الكويتي.

وفي هذا الصدد، أكد النائب د.عبدالكريم الكندري، رفضه تدخل مفوضية الاتحاد الأوروبي في الشأن الكويتي.

وذكر الكندري في تغريدة عبر حسابه في «تويتر» إن «تدخل المفوضية الأوروبية بالشأن الكويتي حول تنفيذ القوانين المحلية والتلويح برفض اجراءات اعفاء الشنغن غير مقبول».

وأضاف أن «كثير من الدول المعفية لديها قوانين مماثلة وهو ما أكدته شخصياً لنائبة رئيس البرلمان الأوربي باجتماعنا معها قبل أسابيع بالكويت بأننا نرفض سياسة الكيل بمكيالين مع الدول».

وفي تغريدة مماثلة، قال النائب مهند الساير «نُقدر الاتحاد الأوروبي وتسهيل الإجراءات لإعفاء مواطنينا من الـ(شنغن)، لكن سيادة دولتنا فوق كل اعتبار، كما أن هناك أعمال تقوم بها بعض الدول الأوروبية ضد الإنسانية ولم يتم التدخل بها لاعتبارات سيادية.. فلا نقبل هذه المساومة الرخيصة!».

من جانبه قال النائب عبدالله المضف إن الذين تم إعدامهم اليوم توفرت لهم محاكمة عادلة بمختلف درجات التقاضي وفقاً لمواثيق حقوق الإنسان، بعدما تمت إدانتهم بجرائم قتل واتجار بالمخدرات فتكت بأرواح بريئة وجاء وقت الاقتصاص منهم ردعاً لكل مجرم.

من جهته قال النائب عبدالله فهاد إن تنفيذ الحدود الشرعية حماية للمجتمع وحماية هذه الحدود واجب علينا كنواب للأمة، مؤكدا أن تدخل المفوضية الأوروبية في شؤوننا أمر غير مقبول ومحاولة للنيل من سيادة الكويت.

يُذكر أن الاتحاد الأوروبي أعرب في وقت سابق من اليوم عن أسفه لإعلان النيابة العامة عن تنفيذ أحكام الإعدام المشار إليها آنفاً، وقال المتحدث الرسمي للشؤون الخارجية في المنظمة إن الاتحاد الأوروبي سيواصل إثارة مخاوفه تجاه هذا الأمر مع الكويت على جميع المستويات.
 

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