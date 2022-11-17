الذكاء الاصطناعى بالقاهرة يوضح كيف يتم تأهيل الطلاب لسوق العمل.. تفاصيل

قال الدكتور رضا الخريبى عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بـ جامعة القاهرة ، كيف يتم تأهيل الطلاب لسوق العمل .

وقال الدكتور رضا الخريبى خلال تصريح البلد ، أن الجامعات بصفة عامة أكاديمية بالدرجة الأولى، والدراسة الأكاديمية يصاحبها دراسة عملية والتطبيق على ما يحتاجه سوق العمل، وطالب الحاسبات والذكاء الاصطناعى يقع عليه عبء بعد الدراسة الأكاديمية والتطبيق، ويجب أن ينمى مهاراته خاصة أن مجال البرمجيات سوق تنافسي.

وتابع عميد الكلية ، التطوير بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى موجود بشكل مستمر، كما يوجد نوعين من التطوير تطوير خاص بتغير اللوائح مثل ما حدث خلال عام 2018، وتطوير على مستوى المقرر الواحد فعلوم الحاسب تتميز بسرعة التطور، كما تتميز جامعة القاهرة بمواكبة هذا التطور بشكل جيد ويتم التطور أيضا بما يناسب سوق العمل، كما يتم النظر إلى الجامعات المتقدمة فى الخارج حتى يتم التطوير بالشكل الصحيح.

جامعة القاهرة

نظمت جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة منال المصري عميدة كلية الطب، حملة توعوية بالحرم الجامعي لتوعية أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بمرض السكر وأعراضه، وأهمية الكشف المبكر، وطرق الوقاية منه، وأهمية الالتزام بالعلاج والعمل على الوقاية من المضاعفات.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن حملة التوعية تأتي بالتزامن مع اليوم العالمي لمرضى السكر، مؤكدًا أهمية التشخيص المبكر لمرضى السكر من خلال فحص الدم، لافتًا إلى أن علاج مريض السكر يتطلب تغيير العادات الغذائية وتغيير نمط الحياة وممارسة الأنشطة الرياضية بما ينعكس بالإيجاب على كل من الأسرة والمجتمع والدولة التي تنفق ملايين الجنيهات لعلاج غير القادرين.

واستهدفت الحملة توعية منتسبي الجامعة بمرض السكر من خلال توزيع النشرات التوعوية، والحديث معهم عن أهمية الكشف المبكر لتجنب المرض، وإجراء التحاليل وفحوصات الدم (العشوائي والتراكمي) على أكثر من 500 من الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس وتحويل الحالات التي ثبت إصابتها بمرض السكر للعلاج بمستشفيات جامعة القاهرة.