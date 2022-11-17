شوبير داخل جامعة حلوان للحديث عن الإعلام الرياضي بين المهنية والتعصب.. اليوم

يستضيف قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة حلوان الكابتن أحمد شوبير مع بداية انطلاق الموسم الثقافي في ندوة بعنوان : "الإعلام الرياضي بين المهنية والتعصب"، وذلك في تمام الساعه الحادية عشر صباحًا يوم الخميس الموافق ١٧ نوفمبر ٢٠٢٢ بقاعة الدكتور حسن حسني بمقر الحرم الجامعى عين حلوان.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان و الدكتورة مها حسنى عميد كلية الآداب والدكتورة سحر فاروق الصادق رئيس قسم الإعلام بكلية الاداب.

وتناقش هذه الندوة أهمية الإعلام في التوعية بالحقائق والتحديات، وتوضيح خطورة ظاهرة التعصب وآليات معالجته، وضرورة تحديد المشكلة والاجتماع على حلولها كُل في نطاقه من خلال عدة توصيات ومبادرات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

وعلي جانب آخر تنظم إدارة النشاط الثقافي والفني بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان عدة مسابقات فنية و ثقافية للطلاب تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان و الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية.

ونوهت إدارة رعاية الشباب بالجامعة بأنه على الطلاب الراغبين بالاشتراك بالانشطة المختلفة بالجامعة و المسابقات ضرورة التواصل و تسجيل أسمائهم بإدارة رعاية الشباب بالكليات و متابعة صفحات التواصل الاجتماعى لمعرفة موعد لمسابقة ونشاط .

وقد كشفت ادارة النشاط الثقافي بالادارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان عن إطلاقها العديد من المسابقات الثقافية التي تشمل : مسابقة حول مسابقة المراسل التلفزيوني.

ويأتي اهتمام جامعة حلوان بالأنشطة الطلابية نظرا لقدرتها على استثمار أوقات الفراغ لدى الطلاب لما فيه منفعتهم الذاتية كأفراد، ومنفعة البيئة المحيطة بهم، والمجتمع ككل، وهي لذلك تساعد على تنمية المهارات والعلاقات الاجتماعية وتحفيزهم بشكل سليم.