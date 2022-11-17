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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مين الأجرأ؟.. الفساتين القصيرة تثير ضجة في رابع أيام مهرجان القاهرة|شاهد

مين الأجرأ؟ ...الفساتين
مين الأجرأ؟ ...الفساتين القصيرة تثير ضجة في رابع أيام مهرجان

حرصت الكثير من نجمات الفن و المشاهر على المشاركة في رابع أيام مهرجان القاهرة السينمائي بمجموعة من الأزياء المتنوعة و الأنيقة.

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سيطرت الفساتين القصيرة على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة السينمائي، فصادف أن ظهرت الكثير من النجمات بمجموعة متنوعة و مواكبة لأحدث صيحات الموضة من صيحة الفساتين القصيرة.
فمن أبرز النجمات اللاتي جذبن الأنظار في رابع أيام مهرجان القاهرة السينمائي هن الفنانة ليلي علوي والتي ارتدت فستان قصير يصل أعلى الركبة باللون الأسود المطرز بالكامل وحمل توقيع PAULA.
تألقت إلهام شاهين بفستان ملفت خلال مشاركتها في المهرجان حيث ظهرت بفستان قصير للغاية أيضا وأكمام نصف كم واتسم التصميم بنقوشات الورد التي جمعت بين اللون الأحمر والأخضر.
ولم تقتصر الفستاين القصيرة على هؤلاء النجمات فقط بينما ظهرت أيضا الفنانة كندة علوش و ميريهان حسين و جيهان خليل وغيرهن من المشاهير.
 

فساتين مهرجان القاهرة
فساتين مهرجان القاهرة
فساتين مهرجان القاهرة
فساتين مهرجان القاهرة
فساتين مهرجان القاهرة
فساتين مهرجان القاهرة
فساتين مهرجان القاهرة
فساتين مهرجان القاهرة
فساتين مهرجان القاهرة
فساتين مهرجان القاهرة
فساتين مهرجان القاهرة
فساتين مهرجان القاهرة
فساتين مهرجان القاهرة
فساتين مهرجان القاهرة
فساتين مهرجان القاهرة
فساتين مهرجان القاهرة
مهرجان القاهرة مهرجان القاهرة السينمائي الفساتين القصيرة ليلى علوي إلهام شاهين

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مين الأجرأ؟.. الفساتين القصيرة تثير ضجة في رابع أيام مهرجان القاهرة|شاهد

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