بسبب الفستان... إلهام شاهين توضع في مأزق| شاهد

ظهرت الفنانة إلهام شاهين في رابع يوم من فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي بإطلالة أنيقة و غير تقليدية وخطفت الأنظار على السجادة الحمراء.

تألقت إلهام شاهين في فعاليات مهرجان القاهرة بفستان قصير للغاية يصل أعلى الركبة و نصف كم واتسم التصميم بنقوشات الورد التي جمعت بين الأخضر و الأحمر.



وأكملت إلهام شاهين إطلالتها بحقيبة يد متوسطة الحجم باللون الأحمر وحذاء أنيق ذا كعب عالي بنفس اللون أيضا، وتزينت ببعض الإكسسوارات و الغير مبالغ فيها.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت إلهام شاهي على خصلات شعرها القصير المموج المنسدله، ووضعت بعض لمسات المكياج المرتكزة على الألوان المتنساقة مع لون بشرتها.

إلهام شاهين



تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا قديمة من عام 2021 للفنانة إلهام شاهين بنفس الفستان الذي ارتدته في اليوم الرابع من فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي بدورته ال44 مما أثار الدهشة بين متابعيها على السوشيال ميديا.

إلهام شاهين